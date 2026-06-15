تحصين 175 ألفًا و824 رأس ماشية في المنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، نجاح أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي أسفرت عن تحصين 175 ألفًا و824 رأس ماشية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض الوبائية.

وأكد كدوانى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية وحماية الثروة الحيوانية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي، مشيدًا بجهود الفرق البيطرية التي شاركت في تنفيذ الحملة والوصول إلى المربين بمختلف القرى والنجوع لضمان تحقيق المستهدف من أعمال التحصين.

وأشار إلى أن الحملات الوقائية تمثل خط الدفاع الأول لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية والتوعية بأهمية التحصين الدوري للحفاظ على صحة الحيوانات وزيادة إنتاجيتها.

واوضح الدكتور رمضان توفيق مدير عام مديرية الطب البيطري ، أن الحملة نُفذت من خلال فرق بيطرية متخصصة جابت مختلف مراكز المحافظة، حيث تم تحصين رؤوس الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، إلى جانب تنفيذ أعمال التوعية والإرشاد البيطري للمربين حول أساليب الوقاية والرعاية الصحية السليمة للحيوانات.

وأضاف أن مديرية الطب البيطري تواصل جهودها في تقديم الخدمات البيطرية وتنفيذ البرامج الوقائية للحفاظ على الثروة الحيوانية، بما يساهم في دعم المربين وتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي.

