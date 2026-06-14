رفض الاستئناف.. جنايات المنيا تؤيد حكم الإعدام بحق قاتل أبنائه

قضت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة اليوم، بتأييد حكم الإعدام شنقًا الصادر بحق المتهم "أحمد.ر. أ" 37 عاماً بقتل أطفاله الثلاثة في إحدى قرى مركز المنيا، وذلك بعد رفض الاستئناف المقدم منه على الحكم الصادر في القضية.

تعود تفاصيل القضية إلى مساء يوم 3 يوليو الماضي، حين طلب المتهم من زوجته - التي كانت تقيم في منزل أسرتها على خلفية خلافات زوجية - رؤية أطفاله الثلاثة: "رودينا" 10 سنوات، و"رحيم" 7 سنوات، و"رمضان" 4 سنوات ، ولكن تحولت الزيارة إلى جريمة بشعة، حيث أقدم الأب على ذبح أطفاله الثلاثة بدم بارد، قبل أن يتوجه طواعية إلى نقطة شرطة القرية معترفاً قائلاً: "دبحت عيالي".

شهدت الجلسة السابقة للمحاكمة لحظة مفاجئة داخل قاعة المحكمة، حين وجهت هيئة القضاة سؤالها للمتهم: "هل قتلت أبناءك؟"، ليرد بهدوء وصوت واضح دون أي ملامح ندم: "أيوة يا فندم قتلتهم".

من جانبه، دفع فريق الدفاع عن المتهم بوجود اضطرابات نفسية مزمنة يعاني منها موكله، مستندين إلى "تاريخ مرضي" طويل بحسب وصفهم، تضمن سلوكيات غير طبيعية من بينها تردد المتهم على المقابر والنوم فيها ليلاً.

وقد أحالت محكمة جنايات المنيا، أوراقه إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، بعد إدانته بذبح أطفاله الثلاثة، في واقعه مأساوية.

