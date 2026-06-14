500 فرصة عمل لخريجات برنامج «رابحة» خلال ملتقى توظيفي بمشاركة 28 منشأة بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن تمكين المرأة اقتصاديًا وخلق فرص عمل حقيقية للشباب والفتيات يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء قدرات المرأة وتأهيلها لسوق العمل، باعتبارها شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية.

وأوضح المحافظ أن نجاح برامج التمكين الاقتصادي يرتبط بتكامل الأدوار بين الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية، بما يضمن توفير التدريب والتأهيل وفرص التشغيل المناسبة، مشددًا على أن تضافر الجهود بين مختلف الجهات أصبح ضرورة للارتقاء بملف التشغيل وتحقيق مردود تنموي حقيقي ينعكس على الأسر والمجتمع.

وقال كدواني إن توفير 500 فرصة عمل لخريجات برنامج «رابحة» بمحافظتي المنيا وبني سويف، خلال ملتقى توظيفي بمشاركة 28 منشأة وشركة من القطاعين العام والخاص، يعكس نجاح الشراكات التنموية في تحويل برامج التدريب والتأهيل إلى فرص عمل فعلية، تسهم في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل.

وأوضحت الدكتورة ماجدة صلاح، وكيل وزارة العمل بالمنيا، أن الملتقى يأتي ضمن برنامج «رابحة» للتمكين الاقتصادي للمرأة، والذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع عدد من الجهات الوطنية والدولية، وبالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية والجامعة الأمريكية بالقاهرة ومديريتي العمل بالمنيا وبني سويف، بهدف ربط خريجات البرنامج بفرص العمل المتاحة بعد حصولهن على برامج تدريبية متخصصة في التوجيه المهني وتنمية المهارات والتأهيل لسوق العمل.

وأكدت الدكتورة نجاح التلاوي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن الملتقى يمثل خطوة مهمة لربط خريجات برنامج «رابحة» بجهات التوظيف المختلفة، حيث شاركت 80 فتاة من محافظتي المنيا وبني سويف، إلى جانب 28 جهة وشركة قدمت فرصًا حقيقية للتوظيف، بما يدعم جهود الدولة في التمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق التنمية المستدامة.

يُذكر أن برنامج «رابحة» يُنفذ من خلال المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ووزارة الصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بدعم من الحكومة الكندية.