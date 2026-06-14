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«دبلوم زخرفة» يُدير عيادة تجميل وليزر .. حملة رقابية تقرّر غلق 24 مركز تجميل في المنيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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«دبلوم زخرفة» يُدير عيادة تجميل وليزر .. حملة رقابية تقرّر غلق 24 مركز تجميل في المنيا

حملة رقابية لمديرية الصحة
حملة رقابية لمديرية الصحة
ايمن رياض

شنّت مديرية الصحة بالمنيا، حملة رقابية للمرور على عدد من عيادات التجميل والليزر غير المرخصة والوهمية، والتي كشفت عن إدارة هذه العيادات من خلال أشخاص منتحلى صفة طبيب بشرى، وذلك في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار  وزير الصحة، وبرعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور هشام ذكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، وبتعليمات الدكتور محمود عمر عبد الوهاب وكيل وزارة الصحة ، ومتابعة الدكتورة مروة إسماعيل وكيل المديرية، وبإشراف الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية.

فقد شنّت إدارة "العلاج الحر" بالمديرية، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية بالمنيا والجهات الرقابية، حملات تفتيشية موسعة ومفاجئة استهدفت مراكز التجميل في 5 مراكز رئيسية بالمحافظة، وهي: العدوة، مغاغة، بني مزار، المنيا، وملوي.

وأسفرت الحملات المكثفة عن حصيلة رقابية هامة كشفت عن تلاعب بصحة المواطنين، حيث تم: تحرير محاضر غلق  لــعدد 24 عيادة تجميل وليزر مخالفة، وتحرير 13 محضر تحريز الأدوية، ومستلزمات طبية غير مصرح بها، وتحرير 12 محضر "انتحال صفة طبيب".

وكشفت الحملة عن هوية منتحلي صفة الأطباء، حيث تبين أن من بينهم 5 صيادلة يمارسون إجراءات طبية خارج حدود تخصصهم، إلى جانب 7 أشخاص يحملون مؤهلات غير طبية تماماً، وقد كشفت لجان التفتيش عن مفارقة غريبة من نوعها بضبط شخص يحمل "دبلوم فني زخرفة"يقوم بتقديم خدمات التجميل والليزر للمرضى داخل تلك العيادة

وتؤكد مديرية الصحة، استمرار ضرباتها الاستباقية لردع كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وسلامة المواطنين.

المنيا الصحة رقابه مراكز تجميل

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