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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بينهم رضيع.. بدء نظر استئناف المتهم بقتل أبنائه الثلاثة على حكم إعدامه بالمنيا

بدء جلسة المحاكمة
بدء جلسة المحاكمة
ايمن رياض

تبدأ محاكم الجنايات المختصة بالمنيا نظر أولى جلسات استئناف المتهم بقتل أبنائه الثلاثة والذي من بينهم رضيع على حكم إعدامه شنقاً، بعدما احالت محكمة جنايات المنيا، في جلستها في يناير الماضي بإحالة أوراق المتهم بقتل أطفاله الثلاثة لفضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقا والنطق بالحكم على إعدامه في جلسة مارس الماضى.

فقد عقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار حازم شوقي رئيس محكمة جنايات المنيا، ومعاونة المستشار أحمد عبدالعال ، والمستشار هيثم ابو جبل، والمستشار أحمد حقي ، ووكيل النائب العام المستشار مصطفى كمال، وخالد شعبان أمين سر اللجنة.

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا يوم 3 يوليو الماضي إخطاراً بقيام شخص بقتل أطفاله في إحدى قرى المركز، مما أسفر عن مفارقتهم للحياة جميعاً.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين قيام "أ.ر" 37 سنة عامل، بذبح أطفاله الثلاثة، "رودينا" 10 سنوات، ورحيم7 سنوات، ورمضان عامين، وقام بتسليم نفسه لنقطة الشرطة بالقرية.

وكشفت التحريات الأولوية قيام المتهم بارتكاب الجريمة بسبب وقوع خلافات متكررة مع زوجته، وعقب ذلك طلب رؤية الأطفال وبعد أن وصلوا معه إلى البيت أنهى حياتهم جميعا. 

المنيا محكمة الاستئناف الجنايات المفتي

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