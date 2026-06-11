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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يستقبل وزير الدولة للإنتاج الحربي لمتابعة معدلات إنجاز مشروعات حياة كريمة

محافظ المنيا يستقبل وزير الإنتاج الحربي
محافظ المنيا يستقبل وزير الإنتاج الحربي
ايمن رياض

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، في مستهل زيارة ميدانية للمحافظة لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والاطلاع على معدلات الإنجاز بالمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمراكز المحافظة.

جاء الاستقبال بحضور الدكتور محمد جبر نائب المحافظ و اللواء دكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة وأعضاء مجلسى النواب و الشيوخ وقيادات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى و الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى بالمنيا.

تأتى الزيارة ضمن جهود المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف تسريع وتيرة التنفيذ والانتهاء من المشروعات تمهيدًا لدخولها الخدمة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بجودة الحياة في الريف المصري.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية المستدامة، مشيداً بما تشهده محافظة المنيا من تقدم ملحوظ في تنفيذ المشروعات وتحقيق نسب إنجاز متقدمة في مختلف القطاعات. التنموية والخدمية من خلال توظيف كافة الخبرات والإمكانيات الفنية والهندسية.

من جانبه، أوضح اللواء عماد كدواني أن المرحلة الأولى من المبادرة بمحافظة المنيا تُعد من أكبر برامج التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة، خيث شملت 192 قرية و757 تابعًا بمراكز العدوة ومغاغة وأبوقرقاص وملوي وديرمواس، من خلال 3199 مشروعًا في قطاعات خدمية وتنموية متنوعة، لخدمة أكثر من  3 ملايين مواطن، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي الريف.

وأضاف المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تتابع بشكل دوري معدلات تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة استكمال الأعمال المتبقية وتسليم المشروعات المنتهية، تمهيدًا لتشغيلها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

وشدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتذليل أي تحديات قد تعوق التنفيذ، وضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة.
 

المنيا محافظ وزير الانتاج

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