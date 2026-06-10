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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادًا لزراعة أول حالة كبد.. جامعة المنيا تعلن تدشين برنامج زراعة الكبد

رئيس الجامعة خلال اللقاء
رئيس الجامعة خلال اللقاء

استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، الدكتور عمرو عبد العال أستاذ جراحة الكبد والبنكرياس وزراعة الكبد بكلية الطب جامعة عين شمس، والأمين العام للجمعية العربية لزراعة الكبد، يرافقه الدكتور مصطفى عبده أستاذ الجراحة وزراعة الكبد بطب عين شمس، وذلك في زيارة علمية وطبية تمهيدًا لبدء برنامج زراعة الكبد وإجراء أول عملية زراعة كبد بمستشفيات جامعة المنيا خلال الفترة المقبلة، بحضور الدكتور أيمن حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب رفعت عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أبو بكر محيي الدين نائب رئيس الجامعة الأسبق وأستاذ الجراحة المتفرغ، والدكتور عمرو حمدي رئيس أقسام الجراحة، والدكتور مصطفى أبو العلا مدير مستشفى الكبد والجهاز الهضمي، والدكتور محمد طارق نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسعد عبد الرحمن، والدكتورة هند محمد مؤنس مساعدي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى جانب لفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء الفريق الطبي المعني ببرنامج زراعة الكبد.


وتأتي هذه الزيارة في إطار الاستعدادات النهائية لتفعيل برنامج زراعة الكبد بالمستشفيات الجامعية، تحت إشراف الدكتور عمرو عبد العال، وبمشاركة الفريق الطبي المُعَدّ لزراعة الكبد بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بقيادة الدكتور مينا مكرم هندي مدير برنامج زراعة الكبد.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن تدشين برنامج متكامل لزراعة الكبد يمثل إضافة للقطاع الطبي بمحافظة المنيا ومحافظات الصعيد، ويعكس حجم ما تحقق من تطور في البنية التحتية والتجهيزات الطبية والكوادر البشرية المؤهلة داخل الجامعة.

مشيرا إلى أن جامعة المنيا تسعى إلى بناء مركز طبي متكامل ومتخصص في أمراض وزراعة الكبد، بما يخفف الأعباء عن المرضى ويوفر لهم خدمة علاجية دقيقة داخل محافظات الصعيد بدلًا من تحمل مشقة الانتقال إلى المراكز المتخصصة خارج الإقليم.

وأكد الدكتور عمرو عبد العال أن مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي بجامعة المنيا نجحت في استيفاء المتطلبات والمعايير اللازمة لبدء برنامج زراعة الكبد، والتي تشمل تجهيز غرف عمليات متخصصة مطابقة للاشتراطات القياسية، وتوفير وحدات رعاية مركزة مجهزة بأحدث النظم الطبية، وتطبيق منظومة دقيقة لمكافحة العدوى، إلى جانب توافر بنك دم ومعامل متخصصة تعمل على مدار الساعة، فضلًا عن إعداد فرق طبية متعددة التخصصات تضم نخبة من أساتذة واستشاريي الجراحة والتخدير والأشعة والتحاليل والرعاية المركزة وأمراض الكبد والجهاز الهضمي.

وشهدت الزيارة عقد اجتماع علمي موسع بين الفريق الطبي الزائر وفريق زراعة الكبد بالمستشفى، تناول مختلف الجوانب الطبية والفنية والتنظيمية المتعلقة بعمليات زراعة الكبد، حيث استعرض الدكتور عمرو عبد العال آليات العمل داخل برامج الزراعة الناجحة، والمعايير الواجب الالتزام بها لضمان استمرارية الخدمة وتحقيق أعلى معدلات النجاح، مؤكدًا أهمية التكامل بين مختلف التخصصات الطبية والإدارية باعتباره العنصر الأساسي لنجاح برامج زراعة الأعضاء.

كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل مستشفى الكبد والجهاز الهضمي الجامعي، شملت متابعة مسار مريض زراعة الكبد بدءًا من عيادة زراعة الكبد، وغرف الإقامة المخصصة للحالات بالأجنحة المتميزة، مرورًا بغرف العمليات المجهزة للمتبرع والمستقبل، ووصولًا إلى وحدات الرعاية المركزة الخاصة بزراعة الكبد، حيث اطلع على مستوى التجهيزات الطبية والفنية التي تم إعدادها خصيصًا لإجراء عمليات الزراعة وفق أحدث المعايير الطبية.

وخلال الجولة، تم عرض عدد من الحالات المرشحة للزراعة ومناظرتها طبيًا، تمهيدًا لبدء الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بإجراء أول عملية زراعة كبد بالمستشفيات الجامعية خلال الشهر المقبل.

المنيا جامعة المنيا زراعة الكبد

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