دون إصابات.. حريق سيارة ملاكي بمحيط ميدان المحطة بمدينة المنيا

اندلع حريق في سيارة ملاكي بمحيط ميدان المحطة بمدينة المنيا ، وتمكن عدد من الأهالي والسائقين من السيطرة على النيران وإخمادها ، دون وقوع أي إصابات بشرية، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فقد فوجيء المارة بتصاعد أدخنة كثيفة من السيارة أثناء توقفها أمام بمحيط ميدان محطة القطارات، وعلى الفور قام عدد من الشباب والسائقين باستخدام طفايات الحريق، وتم إخماد النيران قبل امتدادها إلى باقي أجزاء السيارة، كما تم نقل السيارة بعيداً تيسيراََ للحركة المرورية.

وأشارت المعاينات الأولية إلى أن سبب الحريق يرجح أن يكون ماساً كهربائياً داخل السيارة، تزامناً مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، ما أدى إلى اشتعال جزء منها، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.