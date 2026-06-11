قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لأهداف معادية
القيادة الأمريكية تعلن انتهاء أحدث ضرباتها ضد أهداف عسكرية في إيران
إدراج 45 قرية ومدينتين.. «التنمية المحلية» توافق على إعداد مخططات تفصيلية لـ47 تجمعًا عمرانيًا بالمحافظات
وزير الري يؤكد ضرورة الانتهاء من تنفيذ خطط تطهيرات الترع والمصارف
الغندور: تأجيل حسم ملف تجديد حسام عبد المجيد مع الزمالك لما بعد كأس العالم
بعد البراءة.. سمر نديم تنهي تجربة زهرة مصر للمسنين: ستبقى ذكرى لا تُنسى
تداول أسئلة وإجابات الدراسات الاجتماعية للإعدادية بالقليوبية .. والتعليم توضح
محافظ قنا يوجه بنشر جداول توزيع الأسمدة المدعمة للمزارعين بالقرى
الداخلية البحرينية: إصابة طفلة وتضرر منازل جراء الهجوم الإيراني
رئيس صحة النواب يكشف لـ«صدى البلد» إمكانية ظهور فيروس إيبولا في مصر | فيديو وصور
الدرجات النهائية.. أفضل نظام صحي لطلاب الثانوية العامة في الامتحانات
شاومينج ينشر أسئلة انجليزي الاعدادية بالبحيرة ودراسات المنيا والقليوبية وكفر الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشفيات جامعة المنيا ضمن أفضل 10 مراكز عالميًا في تسجيل وعلاج مرضى السكتة الدماغية

جامعة المنيا
جامعة المنيا
ايمن رياض

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، تحقيق الجامعة لإنجاز طبي وعلمي دولي جديد، وذلك بعد اختيار وحدة السكتة الدماغية بالمستشفيات الجامعية ضمن أفضل 10 مراكز على مستوى العالم في تسجيل وعلاج مرضى السكتة الدماغية خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مايو 2026، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن السجل العالمي للسكتات الدماغية (SITS International Registry)، أحد أكبر قواعد البيانات الدولية المتخصصة في أبحاث وعلاج السكتات الدماغية.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن هذا التصنيف الدولي يعكس التطور الكبير الذي تشهده المنظومة الطبية بجامعة المنيا، والدعم المستمر الذي توليه الجامعة لتطوير الخدمات الصحية والعلاجية وفق أحدث المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن ما تحقق يُعد تتويجًا لجهود الأطقم الطبية والتمريضية والفنية والإدارية بوحدة السكتة الدماغية، وما تمتلكه الوحدة من كوادر مؤهلة وتجهيزات متقدمة أسهمت في تقديم خدمة طبية متخصصة على أعلى مستوى.


وأوضح الدكتور أيمن حسانين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن هذا التميز الدولي جاء نتيجة العمل المؤسسي المتكامل داخل المستشفيات الجامعية، والحرص على تطوير منظومة علاج السكتات الدماغية بما يضمن سرعة التشخيص والتدخل العلاجي وفق أحدث النظم الطبية العالمية، مؤكدًا أن وحدة السكتة الدماغية أصبحت نموذجًا متقدمًا للرعاية الصحية المتخصصة داخل صعيد مصر.

وأكد الدكتور إيهاب رفعت عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن اختيار وحدة السكتة الدماغية ضمن أفضل المراكز العالمية يمثل شهادة دولية بكفاءة كلية الطب والمستشفيات الجامعية، ويعكس حجم التطور الذي تشهده الخدمات الطبية والتعليمية والبحثية داخل الجامعة.

فيما أشارت الدكتورة نرمين علي حمدي رئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسي، إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الجهود المتواصلة لفريق العمل بوحدة السكتة الدماغية، والالتزام الدقيق بمعايير التسجيل والعلاج الدولية، فضلًا عن المساهمة الفعالة في الدراسات والأبحاث العالمية المتعلقة بالسكتات الدماغية.


يُذكر أن السجل العالمي للسكتات الدماغية (SITS International Registry) يُعد من أكبر المنصات الدولية المتخصصة في متابعة وتقييم نتائج علاج مرضى السكتة الدماغية حول العالم، ويضم آلاف المراكز الطبية والبحثية الدولية .

المنيا جامعة المنيا مستشفي الجامعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النقابة العامة للمحامين

"المحامين" تحيل نسمة الخطيب للتحقيق بسبب مطالبتها بتقنين الدعارة في مصر

كأس العالم

مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة

مشغولات ذهبية

انخفض 280 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صلاح مصدق

مفاجأة بشأن عقد صلاح مصدق .. تفاصيل

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

الدولار

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي وبنك مصر

مشغولات ذهبية

استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس

ترشيحاتنا

زيادة مرتقبة على الإيجار القديم في 2026.. وخطة لإنهاء العقود تدريجيًا

زيادة مرتقبة على الإيجار القديم في 2026.. وخطة لإنهاء العقود تدريجيًا

نطحة زين الدين زيدان

نطحة زين الدين زيدان.. ماذا قال له لاعب إيطاليا ليفقد صوابه؟

بمكونات من مطبخكِ.. طريقة عمل سيروم فيتامين C في المنزل

بمكونات من مطبخكِ.. طريقة عمل سيروم فيتامين C في المنزل

بالصور

بطعم لا يقاوم.. طريقة عمل الحواوشي بالموتزاريلا والشيدر

حواوشي
حواوشي
حواوشي

استمتع بالقهوة الباردة.. طريقة عمل الآيس كوفي

طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى

حضور لافت.. هدى الإتربي تثير الجدل فى أحدث ظهور

هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها

مضيعش الفرصة.. ماركات عالمية بمزاد سيارات جمارك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد