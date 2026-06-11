مستشفيات جامعة المنيا ضمن أفضل 10 مراكز عالميًا في تسجيل وعلاج مرضى السكتة الدماغية

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، تحقيق الجامعة لإنجاز طبي وعلمي دولي جديد، وذلك بعد اختيار وحدة السكتة الدماغية بالمستشفيات الجامعية ضمن أفضل 10 مراكز على مستوى العالم في تسجيل وعلاج مرضى السكتة الدماغية خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مايو 2026، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن السجل العالمي للسكتات الدماغية (SITS International Registry)، أحد أكبر قواعد البيانات الدولية المتخصصة في أبحاث وعلاج السكتات الدماغية.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن هذا التصنيف الدولي يعكس التطور الكبير الذي تشهده المنظومة الطبية بجامعة المنيا، والدعم المستمر الذي توليه الجامعة لتطوير الخدمات الصحية والعلاجية وفق أحدث المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن ما تحقق يُعد تتويجًا لجهود الأطقم الطبية والتمريضية والفنية والإدارية بوحدة السكتة الدماغية، وما تمتلكه الوحدة من كوادر مؤهلة وتجهيزات متقدمة أسهمت في تقديم خدمة طبية متخصصة على أعلى مستوى.



وأوضح الدكتور أيمن حسانين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن هذا التميز الدولي جاء نتيجة العمل المؤسسي المتكامل داخل المستشفيات الجامعية، والحرص على تطوير منظومة علاج السكتات الدماغية بما يضمن سرعة التشخيص والتدخل العلاجي وفق أحدث النظم الطبية العالمية، مؤكدًا أن وحدة السكتة الدماغية أصبحت نموذجًا متقدمًا للرعاية الصحية المتخصصة داخل صعيد مصر.

وأكد الدكتور إيهاب رفعت عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن اختيار وحدة السكتة الدماغية ضمن أفضل المراكز العالمية يمثل شهادة دولية بكفاءة كلية الطب والمستشفيات الجامعية، ويعكس حجم التطور الذي تشهده الخدمات الطبية والتعليمية والبحثية داخل الجامعة.

فيما أشارت الدكتورة نرمين علي حمدي رئيس قسم المخ والأعصاب والطب النفسي، إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الجهود المتواصلة لفريق العمل بوحدة السكتة الدماغية، والالتزام الدقيق بمعايير التسجيل والعلاج الدولية، فضلًا عن المساهمة الفعالة في الدراسات والأبحاث العالمية المتعلقة بالسكتات الدماغية.



يُذكر أن السجل العالمي للسكتات الدماغية (SITS International Registry) يُعد من أكبر المنصات الدولية المتخصصة في متابعة وتقييم نتائج علاج مرضى السكتة الدماغية حول العالم، ويضم آلاف المراكز الطبية والبحثية الدولية .