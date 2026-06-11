غلق مصنع حلويات غير مرخص بسمالوط بالمنيا وضبط 1500 كيلو عسل فركتوز

شهد مركز سمالوط شمال المنيا، حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق الغذائية بنطاق المدنية، وذلك في إطار جهود ادارة الطب الوقائي بمديرية الصحة لشن الحملات المكثفة على الأسواق لضبط السلع الغذائية الفاسدة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

فقد تمكن مكتب الأغذية بإدارة الطب الوقائي، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز سمالوط تحت اشراف عويس قاسم رئيس المركز، وبحضور مسؤولي التراخيص بالوحدة المحلية من ضبط ومصادرة 1500 كيلو عسل فركتوز غير صالح للاستهلاك الآدمي، كما تم اعدام 7 كيلو من الحلويات الغير صالحة للاستهلاك، حيث تم مصادرة المضبوطات داخل مصنع بدون ترخيص به كميات فركتوز جاهزة للبيع بنطاق مركز سمالوط شرق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة بمركز شرطة سمالوط شرق، وتم تنفيذ الغلق والتشميع الفوري للمصنع لعدم وجود ترخيص ولمخالفاته الجسيمة.

​تؤكد مديرية الصحة بالمنيا، أنها لن تتهاون مع أي منشأة تتلاعب بصحة المواطنين، وأن الحملات مستمرة لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للصالح العام