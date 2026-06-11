الصحة: قطاع الرعاية الأولية يتابع جاهزية منشآت المنيا

أجرى قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشؤون المشروعات والتجهيزات، زيارة ميدانية مكثفة إلى محافظة المنيا استمرت على مدار الأسبوع الماضي، لمتابعة الجاهزية التنفيذية للمنشآت الصحية المستهدفة بالانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاءت الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واستمرارًا للجهود المكثفة التي تبذلها الوزارة لتجهيز محافظات المرحلة الثانية للانضمام إلى المنظومة.

فرق عمل ميدانية متخصصة تضم نحو 60 فردا

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الزيارة شهدت تشكيل فرق عمل ميدانية متخصصة تضم نحو 60 فردًا، تم توزيعها على المنشآت الصحية للعمل بشكل يومي ومكثف. وشملت الأعمال متابعة نسب الإنجاز، وتقييم الجاهزية الفنية والتشغيلية، ورصد الاحتياجات الفعلية لكل منشأة، مع العمل على تذليل أي معوقات لتسريع وتيرة الاستعداد.

قطاع الرعاية الصحية الأولية يتابع جاهزية منشآت المنيا

وأكد عبد الغفار استمرار المتابعة الميدانية اليومية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز استعدادًا للتشغيل التجريبي للمنظومة.

قطاع الرعاية الصحية الأولية يتابع جاهزية منشآت المنيا

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، أن الجهود الميدانية تعكس حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني والتشغيلي الكامل للمنشآت، مع توفير الكوادر الطبية اللازمة، وفق أعلى المعايير المعتمدة. وأشارت إلى التقدم الملحوظ الذي تشهده محافظة المنيا في معدلات الاستعداد، بما يدعم تحقيق أهداف الدولة في التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.