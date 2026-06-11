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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس صحة النواب: طالبنا بتعديل تشريعي لمنح تيسيرات للمتأخرين عن دفع اشتراك التأمين الصحي الشامل

حوار معتز الخصوصي مع الدكتور شريف باشا ، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
حوار معتز الخصوصي مع الدكتور شريف باشا ، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
معتز الخصوصي   -  
تصوير إبراهيم قنديل

قال الدكتور شريف باشا ، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ، إن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل كانت استكشافية خاصة في محافظة بورسعيد ، حيث كانت هناك مشاكل كثيرة واجهت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وأبرزها عدم دفع العديد من المواطنين الاشتراك في البداية ، ثم بعد ذلك حينما حاولوا دفع الاشتراك كان مطالب منهم أن يدفعوا قيمة الاشتراك بأثر رجعي ، وبالتالي لم يستطيعوا دفعه.

وأضاف باشا خلال حواره لـ"صدى البلد": لذلك طالبنا بضرورة إجراء تعديل تشريعي يسهل للمواطنين مثل مبادرات الضرائب للتخفيض بالنسبة للمواطنين المتأخرين في دفع اشتراكات التأمين الصحي الشامل لتشجيعهم للإنضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن الأمر الثاني هو تقييم المؤسسات بحيث تصلح أن تشترك في منظومة التأمين الصحي الشامل ، وهذه كانت الشروط وفي أوقات تكون صعبة جدا للمستشفيات بأن تحصل على الجودة لكي تكون جزء من نظام التأمين الصحي الشامل.

واختتم: ومن خلال مناقشتنا كلجنة الصحة بمجلس النواب مع هيئة الجودة ممثلة في الدكتور أحمد طه ، استطعنا أن نصل إلى تسهيلات ليست على حساب المريض لكي تزيد عدد المستشفيات التي تستطيع أن تشترك في منظومة التأمين الصحي الشامل والذي اعتبره حلم للمصريين كلهم.

الدكتور شريف باشا رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب منظومة التأمين الصحي الشامل بورسعيد الاشتراك

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