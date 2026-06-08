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رئيس صحة النواب: السياحة العلاجية تعزز القوة الناعمة لمصر وتدعم النقد الأجنبي
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس صحة النواب: السياحة العلاجية تعزز القوة الناعمة لمصر وتدعم النقد الأجنبي

خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب
خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب
ماجدة بدوى

أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن قطاع الرعاية الصحية لم يعد يمثل مجرد عبء على الموازنات العامة للدول، بل تحول إلى أحد أهم مصادر الدخل القومي والنقد الأجنبي، مشدداً على أن السياحة العلاجية والاستشفائية تعد صناعة متكاملة تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص العمل.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في جلسة الاستماع الموسعة التي عقدتها اللجنة لمناقشة واقع وآفاق السياحة العلاجية في مصر، حيث أوضح "باشا" أن الهدف الأساسي من هذه الجلسة هو بناء صناعة وطنية مستدامة قادرة على التنافسية الإقليمية والدولية، بما يحقق عائداً اقتصادياً وصحياً وتنموياً شاملاً للدولة المصرية.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الاستماع إلى رؤى المسؤولين والخبراء يهدف إلى الوقوف على التحديات والفرص المتاحة لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع، وصياغة إطار تشريعي وتنظيمي يدعم مكانة مصر، مؤكداً أن تطوير المنظومة يسهم مباشرة في رفع كفاءة المنشآت الصحية وتطوير الخدمات المقدمة، فضلاً عن تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للدولة على المستوى الدولي.

شريف باشا مجلس النواب مصادر الدخل القومي لجنة الشئون الصحية

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