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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صحة النواب: قرار تحسين أجور رجال الإسعاف يعكس انحياز القيادة السياسية للعاملين بالمنظومة الطبية

الدكتور شريف باشا رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب
الدكتور شريف باشا رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب
أ ش أ

وجه النائب الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولرئيس مجلس الوزراء والحكومة، تثميناً للاستجابة الرئاسية السريعة الحكيمة والموافقة على مقترح تحسين أجور ومرتبات وبدلات العاملين بهيئة الإسعاف المصرية من مسعفين وسائقين، مؤكداً أن القرار أثلج صدور الآلاف من أبناء هذا المرفق الحيوي.

وأكد الدكتور شريف، في بيان اليوم السبت، تعليقا على قرار الرئيس بشأن المنظومة، أن هذه الخطوة تعكس انحياز القيادة السياسية الدائم للعاملين في المنظومة الطبية، مشيراً إلى أن لجنة الشؤون الصحية كانت قد رفعت توصية شاملة لرئيس مجلس الوزراء في شهر أبريل الماضي، طالبت فيها بإعادة النظر في المنظومة المالية لرجال الإسعاف بما يضمن لهم حياة كريمة تتناسب مع طبيعة عملهم الشاقة والخطرة.

وأضاف رئيس لجنة الصحة بالنواب أن التوجيهات الرئاسية الصادرة اليوم تمثل مظلة تكريم مادي ومعنوي رفيع المستوى لـ "مقاتلي الخطوط الأمامية" في منظومة الطوارئ، والذين يواصلون الليل بالنهار لإنقاذ أرواح المواطنين، لافتاً إلى أن القرار يبرهن على التناغم والتكامل التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتلبية المطالب الحيوية التي تمس صالح الوطن والمواطن.

وشدد على أن الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة مقدمي الخدمة الطبية يمثل الركيزة الأساسية لإنجاح المشروعات القومية الكبرى التي تشهدها مصر حالياً في قطاع الرعاية الصحية، وفي مقدمتها التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، وميكنة الخدمات الرقمية، وتدشين المدن الطبية الحديثة لتقديم خدمة تليق بالشعب المصري.

صحة النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي مقترح تحسين أجور ومرتبات وبدلات العاملين بهيئة الإسعاف المصرية

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