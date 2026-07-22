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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ذروة الطقس الحار.. الأرصاد تحذر من قفزة في الحرارة والرطوبة اليوم الأربعاء

ذروة الطقس الحار
ذروة الطقس الحار
خالد يوسف

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من موجة شديدة للحرارة تضرب البلاد اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026، حيث تصل درجات الحرارة إلى ذروتها، وتتزامن هذه الموجة مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بالحرارة، وسط نشاط للرياح وفرص ضعيفة لهطول رذاذ خفيف على مناطق متفرقة.

الأرصاد تحذر من طقس شديد الحرارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تضرب أغلب أنحاء الجمهورية، وقالت إن الطقس سيكون معتدلا إلى مائل للحرارة ورطبا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما تشهد أغلب المحافظات أجواء شديدة الحرارة ورطبة خلال ساعات النهار، في حين يسود طقس حار ورطب على السواحل الشمالية، ومع حلول الليل تنخفض درجات الحرارة نسبيا ليسود طقس مائل للحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على معظم المناطق.

وأكدت الأرصاد، أن ذروة الموجة ستكون يوم الخميس 23 يوليو 2026، على أن تستمر الأجواء شديدة الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل.

استمرار ارتفاع الحرارة 

وقالت الهيئة، في بيان، إن البلاد ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء خلال الأيام المقبلة، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية لتجنب التعرض للإجهاد الحراري والمضاعفات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الأربعاء سيكون مائلًا للحرارة رطبا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب المحافظات، ويكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، في حين يتحول الطقس ليلا إلى مائل للحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على معظم الأنحاء.

شبورة مائية ونشاط رياحي متقطع

تشهد مناطق من شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحا، وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، ما يتطلب الحذر أثناء القيادة.

كما تنشط الرياح على أغلب أنحاء البلاد على فترات متقطعة، وتتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، مما يساعد على تحسن الأجواء خلال ساعات الليل، بينما قد تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض المناطق بجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح كذلك على شواطئ السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم، ما يتسبب في اضطراب حركة البحر وارتفاع الأمواج لتتراوح بين متر ونصف ومترين ونصف.

وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026

-القاهرة الكبرى: العظمى 39 درجة، والمحسوسة 41 درجة.

-الوجه البحري: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة.

-السواحل الشمالية الغربية: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

-السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 39 درجة.

-شمال الصعيد: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة.

-جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة، والمحسوسة 44 درجة.

ذروة الطقس الحار الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد الحرارة والرطوبة نشاط للرياح الإحساس بالحرارة

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