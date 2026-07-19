الأرصاد: طقس شديد الحرارة اليوم.. والرطوبة ترفع الإحساس بدرجات الحرارة

أكدت الإعلامية منه الشرقاوي خلال برنامج «صباح الخير يا مصر»، أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتوقع أن يسود، اليوم، طقس حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون مائلًا للحرارة رطبًا ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أن البلاد تمر حاليًا بمنعطف جوي حار، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة هو السبب الرئيسي في زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، رغم أن الارتفاع الفعلي عن المعدلات الطبيعية لا يتجاوز درجة أو درجتين في مثل هذا التوقيت من العام.

وأضافت أن محافظات جنوب الصعيد تسجل درجات الحرارة الأعلى، إلا أن انخفاض نسب الرطوبة هناك يخفف من الشعور بحدة الطقس مقارنة بالمناطق الشمالية.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم تسجل 37 درجة مئوية في القاهرة، و43 درجة في كل من سوهاج وقنا والأقصر، بينما تصل إلى 44 درجة في أسوان، لتسجل أعلى درجة حرارة على مستوى الجمهورية.

واختتمت بتوجيه عدد من النصائح للمواطنين، أبرزها الإكثار من شرب المياه للحفاظ على ترطيب الجسم، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة، للوقاية من الإجهاد الحراري.