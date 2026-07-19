الأردن.. موانئ العقبة تواصل أعمالها التشغيلية بشكل اعتيادي دون توقف

أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات، استمرار أعمال المناولة في الموانئ وفق الخطط التشغيلية المعتمدة وبشكل اعتيادي.

وقال خليفات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن هناك خمس بواخر موجودة حاليا على أرصفة الميناء تجرى لها عمليات المناولة.

وأضاف أن جميع العمليات في الميناء مستمرة بكفاءة وانسيابية بفضل جاهزية الكوادر التشغيلية واستمرارها في أداء مهماتها على مدار الساعة.



و من جانبها، ذكرت وسائل إعلام أردنية أن صفارات الإنذار دوّت في عدة محافظات في البلاد، عصر اليوم الأحد، لتنبيه المواطنين وحثهم على الالتزام بالتعليمات، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد.

وقد أفادت وسائل إعلام عبرية بدوي انفجارات في منطقتي إيلات والعقبة بعد إطلاق مضادات جوية لاعتراض صواريخ من إيران بينما أكد الحرس الثوري الإيراني أنها ردا على تهديدات الأمن القومي لإيران.