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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غزة حاضرة في نهائي المونديال.. كيف تحولت مواجهة إسبانيا والأرجنتين إلى معركة سياسية؟

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الأحد، إلى المباراة النهائية لكأس العالم، حيث يلتقي المنتخبان الإسباني والأرجنتيني في مواجهة مرتقبة لحسم اللقب.


إلا أن الحدث هذه المرة لا يقتصر على المنافسة داخل المستطيل الأخضر، إذ تتقاطع معه مواقف سياسية ودبلوماسية متباينة اتخذتها مدريد وبوينس آيرس خلال العامين الماضيين تجاه الحرب في غزة، ما يضفي على النهائي أبعادا تتجاوز حدود الرياضة.


إسبانيا.. دعم سياسي لفلسطين وتحرك قانوني ضد إسرائيل


في 28 مايو 2024، أعلنت إسبانيا اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة وصفتها الحكومة الإسبانية بأنها تأتي دعما لحل الدولتين وتعزيزا لفرص السلام في الشرق الأوسط.
ولم يقتصر الموقف الإسباني على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ففي 29 يونيو 2024 تقدمت مدريد بطلب للتدخل في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، والمتعلقة باتهامات بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
وأوضحت وزارة الخارجية الإسبانية أن هذه الخطوة استندت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وبموجب المادة (63) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
وأكدت الحكومة الإسبانية أن تدخلها يهدف إلى الإسهام في استعادة السلام في غزة والشرق الأوسط، وإنهاء الحرب، ودعم حل الدولتين بما يضمن التعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.


الأرجنتين.. تحالف وثيق مع إسرائيل


على الجانب الآخر، عززت الأرجنتين، بقيادة الرئيس خافيير ميلي، علاقاتها مع إسرائيل منذ توليه السلطة، واتخذت سلسلة من المواقف المؤيدة للحكومة الإسرائيلية.
وفي 11 مارس 2026، قال ميلي إنه "الرئيس الأكثر انتماء للصهيونية في العالم"، مؤكدا دعمه الكامل لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي 19 أبريل 2026، وصل الرئيس الأرجنتيني إلى إسرائيل لافتتاح سفارة بلاده في القدس، في خطوة عكست متانة العلاقات بين الجانبين، وشهدت الزيارة توقيع مذكرات تفاهم والإعلان عن تدشين خط طيران مباشر بين مطار بن جوريون وبوينس آيرس.


نتنياهو يعلن دعمه للأرجنتين


وقبل ساعات من نهائي كأس العالم، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمه الكامل للمنتخب الأرجنتيني، في ظل العلاقة الوثيقة التي تجمعه بالرئيس خافيير ميلي.
وأصدر نتنياهو بيانا رسميا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عقب استقباله سفير الأرجنتين لدى إسرائيل، الحاخام شيمون أكسل، في مكتبه.
وخلال اللقاء، نقل السفير تحيات الرئيس الأرجنتيني، الذي وصف نتنياهو بأنه صديق مقرب وداعم دائم لبلاده.
ورد نتنياهو في البيان قائلا: "خافيير، أنت صديق حقيقي. ندعمك وندعم الأرجنتين بشتى الطرق، بما في ذلك في نهائي كأس العالم. بالتوفيق."
وفي المقابل، تشير بيانات صادرة عن مركز "بيو" للأبحاث إلى أن مستويات الثقة في نتنياهو داخل الأرجنتين منخفضة، رغم متانة العلاقات الرسمية بين حكومتي البلدين.
نهائي بطابع سياسي
ورغم أن المباراة ستحسم داخل الملعب، فإنها تأتي في ظل تباين واضح في توجهات البلدين تجاه الحرب في غزة.

ففي الوقت الذي اختارت فيه إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين والانضمام إلى المسار القانوني أمام محكمة العدل الدولية، عززت الأرجنتين تحالفها السياسي والدبلوماسي مع إسرائيل، وهو ما جعل نهائي كأس العالم يتجاوز الإطار الرياضي، ليحمل في خلفيته مشهدا يعكس اختلاف الرؤى السياسية بين مدريد وبوينس آيرس.

كرة القدم المباراة النهائية لكأس العالم المنافسة مواقف سياسية الحرب في غزة

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