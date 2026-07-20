التضامن: بدء صرف المرحلة الأولى للمستفيدين من مبادرة مصر معاكم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي ، بالتنسيق مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ، بدء صرف المرحلة الأولى من المبادرة للمستفيدين من القصر من أبناء الضحايا المدنيين والمصابين القصر للعمليات الإرهابية بمحافظة شمال سيناء والمحافظات الأخرى حيث قامت شركة مصر لتأمينات الحياة بتحويل المبالغ للمستفيدين على حساباتهم البنكية.

وذكرت الوزارة أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتنفيذ المبادرة الرئاسية "مصر معاكم" لتقديم الرعاية اللازمة للقصر من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة المدنية، والضحايا المدنيين، وكذا المصابين القصر من المدنيين .

وتابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عمليات الصرف للمستفيدين .. موجهة بتذليل أي معوقات تواجه المستفيدين،فضلا عن العمل على تلبية كافة احتياجات الأسر في إطار مظلة الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك ناصر الاجتماعي هو جهة صرف التعويضات للمستحقين المدنيين، وقد قامت الوزارة بفتح حسابات مصرفية مجانية وبطاقات صرف آلي لتسهيل حصول المستحقين على حقوقهم، وتعد هذه هي المرحلة الأولى في عمليات الصرف.