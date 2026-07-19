قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا والعظمى بالقاهرة 38
وزيرا خارجية مصر واليونان يتفقان على دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة
إذا صبرت فلا تشكُ.. خالد الجندي يحذر: الشكوى تفسد الصبر دون أن تشعر
روبيو يؤكد على دعم جهود الحكومة اللبنانية لتحقيق السلام والتعافي الاقتصادي
تعديل برنامج معسكر الأهلي في إسبانيا.. وإلغاء وديتي جيرونا وإسبانيول
لامين يامال على موعد مع التاريخ في نهائي كأس العالم 2026 أمام الأرجنتين
ثروت الخرباوي: تمويل الإخوان يأتي من مؤسسات وشركات دولية مع إسرائيليين
بعد تداول الواقعة.. القبض على المتهم بإجبار نجلته من الزواج من شخص عربي
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 .. ترقبوها على صدى البلد قريباً
الزمالك يسابق الزمن لحسم ملف الرخصة الأفريقية.. وآخر فرصة تنتهي بعد 6 أيام
حريق بمحول كهرباء في فيصل بسبب القمامة.. والأهالي يناشدون محافظ الجيزة بالتدخل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

كريمة أبو العينين
كريمة أبو العينين

هل سمعت بظاهرة كاثرين سوزان؟

في مارس 1961 وقع حادث اغتصاب وطعن لامرأة تدعى كاثرين سوزان تسبب في وفاتها لاحقاً..ورغم صراخها المتواصل واستنجادها بجيرانها لنصف ساعة لم يتدخل أحد لمساعدتها.وبعد أن أنهت شرطة نيويورك تحقيقاتها اتضح أن 38 شخصاً من جيرانها شاهدوا الحادثة وضعفهم  كانوا ينظرون من النوافذ ومع هذا لم يتدخل أحد أو حتى يتصل بالشرطة والإسعاف.هذه الواقعة المؤسفة أطلق عليها علماء النفس والاجتماع (متلازمة كاثرين سوزان)  وبموجبها صار تعريفها بأن من يسرى عليه الوقوع تحت التأثير البليغ لهذه المتلازمة بأنه  يقل احتمال المساعدة كلما زاد عدد الشهود.والسبب أن كل من يشاهد ويتفرج ينتظر أو يتوقع تدخل احد غيره أو قبله.. ووفقا لهذا المنظور فانه يتوقع كل من يشهد الحادثة أن أحداً ما سيتصل بالشرطة أو الإسعاف فتكون النتيجة عدم المساعدة . وسيقول البعض أن هذه الظاهرة قاصرة على الدول الغربية أو المجتمع الغربى الذى يعيش وفق منظومة " الأنا مالية " وبأن كل شخص يعيش بمفرده ومهمة المساعدة مكفولة للأجهزة المعنية بذلك ، وأنه فى بعض الحالات التدخل يحمل صاحبه مسئوليات ويجعله يدخل دائرة المحاسبة والوقوع فى الضرر وفقا للقانون والتشريعات هناك ، ولكن الواقع يقول أن متلازمة كاترين تغلغلت وتدرجت ووصلت الى مجتمعنا وكافة المجتمعات الشرقية ، بل أنّ العلماء والمتخصصين يتنبأون بالأسوأ وبأنّ الغد يحمل علامات قلق وأقواس حيص وبيص . ففى دراسة حديثة صادرة عن جهات البحث الاجتماعى والجنائي أكدت أن حوادث عدة كان من الممكن تفاديها إذا تدخل المتفرجين والآخرين الذين إكتفوا بتصوير الحدث وبثه على وسائل التواصل الاجتماعي، واكدت الدراسة ان حوادث التنمر وغيرها من الحوادث التى يبرر فيها المجتمع تصرفات الرجال أيا كانت اسبابها ونتائجها ، هذه الحوادث تفسر ماتركته متلازمة كاثرين من آثار سلبية فى مجتمع يفضل الرجل عن البنت ويعمق من ذكورية أحكامه وانطباعاته على أية سلوكيات لاتندرج تحت تصنيف المجتمع لكل ماهو ذكر وتقليله لقيمة الأنثى ووجودها فى الأساس . متلازمة كاثرين وجدناها فى معظم الحوادث التى تعرضت لها بنات حواء فى المواصلات العامة من تحرش وتنمر والتى كان رد الفعل فيها مجرد تصوير مشهد من خلال رؤية المشاهد وليس لإظهار الحق أو الوقوف بجانب الضحية وذلك لمجرد انها امرأة وهو رجل وينبرى المنتسبين إلى الاديان زورا ليقولوا ان الرجل له منزلة عليا وان المرأة تابع ولاينبغى أن تخرج من الاطار المجتمعى الموضوعة فيه . متلازمة كاثرين تتجلى فى الريف والمناطق النائية التى يورث فيها مفاهيم اجتماعية خاطئة والويل ثم الويل لمن يحاول ان يتخطاها ويبتعد عن هذا الاطار الاجتماعى المتوارث من الجد وجد الجد . متلازمة كاثرين هى تلك الوسيلة الجديدة لهدم ماتبقى من أخلاقيات جميلة كانت تهب لنجدة المحتاج ومساعدة من بحاجة إلى المساعدة دون النظر إلى أية مبررات للمساعدة أو مد يد العون ، ودون التفكير فى العواقب والنتائج والفرضيات المحتملة . متلازمة كاثرين بمثابة الناقوس الذى لابد من قرعه للعودة إلى أخلاقيات الزمن الجميل والترابط الاجتماعى والتكاتف الاسرى والتجمع العائلى ، كاثرين ترفض ان يظل كل من يرى الأزمة والنكبة بعيدا عن المساعدة وكل مايفعله التقاط المشهد وبثه لجلب المزيد من المشاهدات وركوب التريندات والحصول على الدولارات ، كاثرين ونحن مثلها نريد عودة الشهم محمد والسند مايكل والأخت فاطمة ومريم وكل ثوابت مجتمعنا الأخلاقية التى تربينا عليها ..

متلازمة كاثرين كاثرين سوزان نيويورك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

سعر الذهب

1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

مشغولات ذهبية

ضغوط ناجمة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

إسبانيا

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

رونالدو

ستحسمها بسهولة.. الظاهرة رونالدو يتوقع بطل كأس العالم 2026 الليلة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

تحذير جديد من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

ترشيحاتنا

Gemini

اكتشاف ثغرة برمجية في أندرويد تسمح لمساعد Gemini بإرسال رسائل SMS دون فتح الهاتف

اخبار السيارات

أخبار السيارات| مواصفات بي إم دبليو 118 الهاتشباك 2027.. لينكون نافيجيتور 2026 الجديدة

سيارة شاومي سكاي نوماد الجديدة

بطارية تكفي 505 كيلو ومولد كهرباء .. شاومي سكاي نوماد تظهر لأول مرة

بالصور

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026

ياسمينا العبد في ضيافة "بيت مراد" السبت المقبل

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

استدعى لرمضان واستغلي الصيف.. طريقة تجفيف التين في المنزل| في الفرن والشمس

التين المجفف
التين المجفف
التين المجفف

حضور جماهيري ضخم.. حكيم يحيي واحدة من أقوى سهرات مهرجان دقة الدولي

حكيم
حكيم
حكيم

فيديو

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العلاقة الإيجابية.. بوابة الطمأنينة الأسرية

المزيد