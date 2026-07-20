قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قروض ميسرة وتسوية بالليزر.. أبرز ملامح خطة "الزراعة" لتطوير الأراضي الزراعية
وزير الخارجية يعرب لنظيره الأردني عن إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية على عدد من المناطق بالمملكة
عمرو سلامة يعلن وفاة والد زوجته ويكشف موعد ومكان صلاة الجنازة
أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
حدائق العاصمة.. أحد أبرز المدن التي تحتضن مبادرة "سكن لكل المصريين"| فيديو
كلمات صباحية تبعث التفاؤل.. عبارات تمنحك بداية مليئة بالأمل والطاقة
لتعزيز العلاقات الثنائية.. الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية الجبل الأسود
400 جنيه للفرد بهذه الفئات.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الإثنين 20 يوليو 2026
واشنطن بوست: استعدادات أمريكية لحرب واسعة وشاملة مع إيران
الحرس الثوري يعلن خسائر أمريكا بالأردن والكويت.. مقـ.تل العشرات من الجنود الأمريكيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

يشهد سعر الذهب اليوم اهتماما متزايدا من المواطنين والمستثمرين، في ظل استمرار التقلبات التي تسيطر على أسواق الذهب محليا وعالميا، والتي تنعكس بشكل مباشر على أسعار المعدن النفيس داخل السوق.

سعر الذهب اليوم

ويحرص كثيرون على متابعة حركة الأسعار بصورة يومية، سواء بهدف الشراء أو البيع أو الاستثمار، خاصة مع استمرار الذهب في الحفاظ على مكانته كأحد أهم الملاذات الآمنة وأدوات الادخار طويلة الأجل.

ويعد الذهب من أبرز الأصول التي تلجأ إليها شريحة واسعة من المستثمرين لحماية مدخراتهم من التضخم وتقلبات الأسواق، وهو ما يفسر ارتفاع معدلات الإقبال عليه خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم على النحو التالي:

عيار 24: سجل سعر البيع 6690 جنيها، وسعر الشراء 6635 جنيها.
عيار 21: سجل سعر البيع 5855 جنيها، وسعر الشراء 5805 جنيهات.
عيار 18: سجل سعر البيع 5020 جنيها، وسعر الشراء 4975 جنيها.
عيار 14: سجل سعر البيع 3905 جنيهات، وسعر الشراء 3870 جنيها.
الجنيه الذهب: سجل سعر البيع 46840 جنيها، وسعر الشراء 46440 جنيها.
أونصة الذهب بالجنيه: سجلت 208125 جنيها للبيع، و206350 جنيها للشراء.
أونصة الذهب عالميا: سجلت 4000 دولار.

سعر الذهب اليوم

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحكم مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية في حركة أسعار الذهب، يأتي في مقدمتها تغيرات العرض والطلب في الأسواق العالمية، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسات النقدية، إلى جانب تحركات الدولار الأمريكي، ومعدلات التضخم، وأسعار النفط.

كما تؤثر التطورات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية بصورة كبيرة على اتجاهات الذهب، حيث يزداد الإقبال على المعدن الأصفر خلال فترات التوتر وعدم اليقين باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة للحفاظ على قيمة الأموال.

وفي المقابل، قد تتراجع جاذبية الذهب لدى بعض المستثمرين مع ارتفاع أسعار الفائدة أو صعود الدولار، إذ تتجه السيولة نحو الأصول التي توفر عوائد استثمارية أعلى.

سعر الذهب اليوم

الذهب يواصل ترسيخ مكانته الاستثمارية

يحافظ الذهب على مكانته كأحد أهم أدوات الاستثمار والادخار، بفضل قدرته على الاحتفاظ بقيمته وتقليل تأثير تقلبات الأسواق على المحافظ الاستثمارية، ما يجعله خيارا مفضلا للأفراد والمستثمرين الراغبين في تنويع استثماراتهم وتأمين مدخراتهم على المدى الطويل.

وتظل توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها مسار السياسة النقدية العالمية، وقرارات أسعار الفائدة، وأداء الدولار الأمريكي، ومستويات التضخم، إلى جانب المستجدات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في حركة الأسواق العالمية.

وتكتسب المتابعة اليومية لأسعار الذهب أهمية كبيرة، إذ تمنح الراغبين في الشراء أو البيع أو الاستثمار رؤية أوضح لحركة السوق، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مناسبة في ضوء المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع المعادن النفيسة.

سعر الذهب اليوم الذهب اليوم الذهب ذهب سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

خلال ساعات.. أول موجة شديدة الحرارة خلال صيف 2026 والعظمى تتخطى 45

حالة الطقس

تحذير عاجل.. أخطر موجة حر في صيف 2026 تبدأ في هذا الموعد

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

أسعار النقل العام

التذكرة بـ5 جنيه.. مفاجأة في أسعار النقل العام بالقاهرة بعد النظام الجديد

الأرجنتين وإسبانيا

كيف تشاهد مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

إيفاييلو بيتيف

من هو البلغاري إيفاييلو بيتيف؟.. المدرب المرشح لقيادة الزمالك

ترشيحاتنا

بي ام دبليو M4 كوبيه موديل 2026

سعر بي ام دبليو M4 موديل 2026 في السعودية

Gemini

اكتشاف ثغرة برمجية في أندرويد تسمح لمساعد Gemini بإرسال رسائل SMS دون فتح الهاتف

اخبار السيارات

أخبار السيارات| مواصفات بي إم دبليو 118 الهاتشباك 2027.. لينكون نافيجيتور 2026 الجديدة

بالصور

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

بإطلالات ملفتة.. رامى ربيعة وزوجته وإجازة رومانسية فى المالديف

رامى ربيعة وأجازة رومانسية فى المالديف
رامى ربيعة وأجازة رومانسية فى المالديف
رامى ربيعة وأجازة رومانسية فى المالديف

موعد شهر رمضان2027 .. أول يوم فلكياً

موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027
موعد شهر رمضان2027

بالدانتيل.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة جريئة

بالدانتيل..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة جريئة
بالدانتيل..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة جريئة
بالدانتيل..زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد