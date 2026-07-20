أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

يشهد سعر الذهب اليوم اهتماما متزايدا من المواطنين والمستثمرين، في ظل استمرار التقلبات التي تسيطر على أسواق الذهب محليا وعالميا، والتي تنعكس بشكل مباشر على أسعار المعدن النفيس داخل السوق.

سعر الذهب اليوم

ويحرص كثيرون على متابعة حركة الأسعار بصورة يومية، سواء بهدف الشراء أو البيع أو الاستثمار، خاصة مع استمرار الذهب في الحفاظ على مكانته كأحد أهم الملاذات الآمنة وأدوات الادخار طويلة الأجل.

ويعد الذهب من أبرز الأصول التي تلجأ إليها شريحة واسعة من المستثمرين لحماية مدخراتهم من التضخم وتقلبات الأسواق، وهو ما يفسر ارتفاع معدلات الإقبال عليه خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم على النحو التالي:

عيار 24: سجل سعر البيع 6690 جنيها، وسعر الشراء 6635 جنيها.

عيار 21: سجل سعر البيع 5855 جنيها، وسعر الشراء 5805 جنيهات.

عيار 18: سجل سعر البيع 5020 جنيها، وسعر الشراء 4975 جنيها.

عيار 14: سجل سعر البيع 3905 جنيهات، وسعر الشراء 3870 جنيها.

الجنيه الذهب: سجل سعر البيع 46840 جنيها، وسعر الشراء 46440 جنيها.

أونصة الذهب بالجنيه: سجلت 208125 جنيها للبيع، و206350 جنيها للشراء.

أونصة الذهب عالميا: سجلت 4000 دولار.

سعر الذهب اليوم

أبرز العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحكم مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية في حركة أسعار الذهب، يأتي في مقدمتها تغيرات العرض والطلب في الأسواق العالمية، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة والسياسات النقدية، إلى جانب تحركات الدولار الأمريكي، ومعدلات التضخم، وأسعار النفط.

كما تؤثر التطورات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية العالمية بصورة كبيرة على اتجاهات الذهب، حيث يزداد الإقبال على المعدن الأصفر خلال فترات التوتر وعدم اليقين باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة للحفاظ على قيمة الأموال.

وفي المقابل، قد تتراجع جاذبية الذهب لدى بعض المستثمرين مع ارتفاع أسعار الفائدة أو صعود الدولار، إذ تتجه السيولة نحو الأصول التي توفر عوائد استثمارية أعلى.

سعر الذهب اليوم

الذهب يواصل ترسيخ مكانته الاستثمارية

يحافظ الذهب على مكانته كأحد أهم أدوات الاستثمار والادخار، بفضل قدرته على الاحتفاظ بقيمته وتقليل تأثير تقلبات الأسواق على المحافظ الاستثمارية، ما يجعله خيارا مفضلا للأفراد والمستثمرين الراغبين في تنويع استثماراتهم وتأمين مدخراتهم على المدى الطويل.

وتظل توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها مسار السياسة النقدية العالمية، وقرارات أسعار الفائدة، وأداء الدولار الأمريكي، ومستويات التضخم، إلى جانب المستجدات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر في حركة الأسواق العالمية.

وتكتسب المتابعة اليومية لأسعار الذهب أهمية كبيرة، إذ تمنح الراغبين في الشراء أو البيع أو الاستثمار رؤية أوضح لحركة السوق، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مناسبة في ضوء المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع المعادن النفيسة.