قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هشام الحلبي: إيران تريد فرض السيطرة الكاملة على الخليج العربي ومضيق هرمز
تفاصيل سعر عيار 24 الآن
حكم تأخير سُنةَ الفجرِ إلى بعد صلاة الصُّبح احتياطًا لِلتأكد مِن دُخُول الوقت؟
سعر ومواصفات BMW M3 موديل 2026 في السعودية
صحيفة أمريكية: ترامب يلعب الجولف في وقت مقتــل جنوده بصواريخ إيران
ترامب: من واجبنا عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي
بعد إعلان الاعتزال.. أحمد الأحمر قائد الزمالك السابق في كرة اليد ينضم إلى البنك الأهلي
برونزية المونديال.. إنجلترا تحتفل بالمركز الثالث بعد الفوز على فرنسا بـ 6 أهداف | شاهد
«مبابي»: متأكد أن ميسي سيسجل لكنني كنت أفضل ألا أكون الهداف التاريخي للمونديال وأن أكون في النهائي
عمرو أديب يُشيد ببطل إنقاذ أسرة الغربية: أحمد أنقذ حياة أسرة كاملة ويستحق التكريم.. فيديو
ديشامب يودع منتخب فرنسا برسالة مؤثرة بعد نهاية مشواره
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026.. هل تطبق عليك الزيادة الجديده

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026
محمد غالي

ارتفعت معدلات البحث عن موعد صرف زيادة المرتبات 2026، بعد إعلان الحكومة بدء تطبيق حزمة جديدة من الزيادات في الأجور، ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز قدرتهم الشرائية.

صرف مرتبات يوليو 2026

ويترقب ملايين الموظفين موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة، إلى جانب التعرف على قيمة الزيادة المقررة لكل درجة وظيفية والحد الأدنى الجديد للأجور.

صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مرتبات شهر يوليو 2026 ستصرف متضمنة الزيادات الجديدة في الأجور، بعد اعتمادها رسميا ضمن الموازنة العامة للدولة وإقرارها من مجلس النواب.

وأوضح أن الحكومة خصصت نحو 822.8 مليار جنيه لبند أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة في موازنة العام المالي الجديد، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين مستويات الدخل ومواصلة تطوير منظومة الأجور.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

أعلنت الحكومة أن الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، والبالغة 1000 جنيه، دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.

وتظهر هذه الزيادة لأول مرة في مرتبات شهر يوليو، ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة آثار التضخم.

صرف مرتبات يوليو 2026

جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة

جاءت الرواتب الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقا للدرجات الوظيفية على النحو التالي

الدرجة الوظيفية  الراتب قبل الزيادة  الراتب بعد الزيادة

الدرجة الممتازة13,200 جنيه14,900 جنيه 
الدرجة العالية 11,200 جنيه12,900 جنيه 
مدير عام أو ما يعادلها  10,300 جنيه11,400 جنيه 
الدرجة الأولى9,200 جنيه10,800 جنيه 
الدرجة الثانية  8,200 جنيه 9,500 جنيه 
الدرجة الثالثة التخصصية  8,700 جنيه 9,100 جنيه 
الدرجة الرابعة  8,200 جنيه 9,300 جنيه 
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة  8,100 جنيه 9,100 جنيه 
الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة) 7,000 جنيه 8,100 جنيه

وبذلك يرتفع الحد الأدنى لأجر الدرجة السادسة إلى 8100 جنيه بدلا من 7000 جنيه، في إطار خطة الحكومة لإعادة هيكلة الأجور وتحسين مستويات الدخول.

زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية

وأشار وزير المالية إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ارتفعت إلى 836.8 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد، بنسبة نمو سنوية بلغت 13%، بهدف توسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجا.

وتتضمن المخصصات

178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
55.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، ومنها تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي، ومعاش الطفل، وبرامج دعم المرأة المعيلة والرائدات الريفيات.

دعم الطاقة والإسكان

خصصت الحكومة 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة وتسوية التشابكات المالية، بما يسهم في استدامة الخدمات الأساسية وتحسين كفاءة القطاع.

كما رصدت 13 مليار جنيه لدعم مشروعات الإسكان المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، ضمن جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة للفئات المستحقة.

صرف مرتبات يوليو 2026

تطوير العشوائيات ودعم الإنتاج الزراعي

وشملت الموازنة الجديدة أيضا تخصيص 4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى الخدمات بها، في إطار خطة الدولة للارتقاء بجودة الحياة.

كما خصصت الحكومة 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد زيادة أسعار التوريد، دعما للإنتاج المحلي وتعزيزا للأمن الغذائي.

وأكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تعكس توجه الدولة نحو التوسع في الإنفاق الاجتماعي، مع الحفاظ على التوازن بين تحسين مستوى معيشة المواطنين واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم معدلات النمو.

موعد صرف زيادة المرتبات موعد صرف المرتبات موعد صرف المرتبات 2026 موعد صرف مرتبات شهر يوليو مرتبات شهر يوليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد تراجعه أكثر من 1800 جنيه

مباراة مصر و الأرجنتين

مونديال المؤامرات.. كيف استفاد ميسي من الفار والذكاء الاصطناعي في تخطي مصر والوصول إلى نهائي كأس العالم ؟

سعر الدولار اليوم

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي فوق الـ55 مليارًا

الذهب

5820 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم في مصر

إنستاباي

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي لملايين المستخدمين

أموال

150مليون جنيه.. صاحب محلات قطع غيار سيارات يستولى على أموال المواطنين بالأميرية

مريم أمين

مريم أمين تعلن توقفها عن تقديم برنامج "من ماسبيرو"

الطقس غدا - القبة الحرارية

الحرارة تلامس 50 درجة لأول مرة.. هل تتأثر مصر بالقبة الحرارية التي تضرب المنطقة؟

ترشيحاتنا

عمرو أديب

لموقفه البطولي.. عمرو أديب: تكريم بطل إنقاذ أسرة الغربية في البرلمان ومنحه 100 ألف جنيه|فيديو

أحمد عبد الدايم: مصر تتعامل مع أفريقيا بمنطق الشراكة والمنافع المشتركة

أحمد عبد الدايم: مصر تتعامل مع أفريقيا بمنطق الشراكة والمنافع المشتركة

إسماعيل ياسين

حفيدة إسماعيل ياسين تكشف ملامح شخصيته داخل المنزل

بالصور

فستان صيفي.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

خريطة حفلات دار الأوبرا المصرية صيف 2026 بمشاركة كبار نجوم الطرب

حفلات الأوبرا لصيف 2026
حفلات الأوبرا لصيف 2026
حفلات الأوبرا لصيف 2026

أحدث 5 سيارات كهربائية في السوق المصري ‏

أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة.. موعد نتيجة الثانوية العامة | تفاصيل هامة

إيمان عبد اللطيف

درجة الحرارة 41.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المُقبلة | تفاصيل

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| إيران تعلن وقف التزاماتها بمذكرة التفاهم مع واشنطن

إيمان عبد اللطيف

تغطية رياضية| حقيقة انتقال محمد صلاح إلى نادي بشكتاش التركي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد