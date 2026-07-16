الاثنين القادم| أول مرتبات الموازنة الجديدة بالزيادات للموظفين.. اعرف هتقبض كام

يستعد أكثر من 5.4 مليون موظف على مستوى الجهازين الإداري والخدمي داخل الحكومة خلال الـ4 أيام المقبلة لـ صرف مرتبات مرتبات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة بعد إقرار الحد الأدني للأجور بقيمة 8 آلاف جنيه.

بحسب التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة المالية باعتبارها الجهة المسئولة عن صرف مرتبات شهر يوليو 2026؛ فإن الموظفين المقيدين على مستوى الجهاز الإداري للدولة والهيئات التابعة للجهات الحكومية، سيتقاضون رواتبهم بالزيادة الجديدة التي قررتها الوزارة المالية بتوجيه من القيادة السياسية بتحسين أوضاع العاملين بالحكومة.

أول مرتب في السنة المالية الجديدة

مع إقرار الحد الأدنى للأجور ستبدأ الحكومة ممثلة في وزارة المالية في صرف أول مرتبات السنة المالية الجديدة وهي من أول يوليو من كل عام.

موعد صرف المرتبات

وتبدأ وزارة المالية من خلال الوحدات الحسابية التابعة لقطاع المديريات المالية علي مستوي الوزارات والهيئات التابعة والمستقلة البالغ عددها 58 جهة في صرف رواتب العاملين لأول مرة من السنة المالية 2027/2026 الجديدة على مدار 5 أيام .

ومن المقرر أن يتم صرف المرتبات من الفترة 20 حتي 26 من يوليو الجاري، حيث تتضمن مواعيد الاستحقاق اعتبارا من الإثنين 20 من يوليو الجاري لمدة 4 أيام متصلة وحتي الخميس 23 من نفس الشهر علي أن يتم استكمالها يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2026.

زيادات المرتبات

بموجب اجراءات وزارة المالية فإن العاملين بالدولة سيتقاضون 8 آلاف جنيه بحد أدني وإقرار 12% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.

كما ستتم زيادة الحافز الإضافي بمقدار 750 جنيهًا.

تفاصيل زيادات الأجور

الدرجة الوظيفية السادسة : 8800 جنيه.

الدرجة الوظيفية الخامسة : 9822 جنيهًا.

الدرجة الوظيفية الرابعة: 9934 جنيهًا

الدرجة الوظيفية الثالثة والثانية:10.5 ألف جنيه.

الدرجة الوظيفية الأولى: 11.054 ألف جنيه.

الدرجات العليا: