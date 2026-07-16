انطلاق المرحلة قبل النهائية للموسم الثاني من دوري الأئمة النجباء بأكاديمية الأوقاف الدولية

تستعد وزارة الأوقاف لانطلاق تصفيات المرحلة قبل النهائية للموسم الثاني من مسابقة «دوري الأئمة النجباء»، والتي تستضيفها أكاديمية الأوقاف الدولية يوم الاثنين الموافق ٢٠ من يوليو ٢٠٢٦م، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالارتقاء بالمستوى العلمي والدعوي للأئمة، وتعزيز روح التنافس العلمي، واكتشاف الكفاءات الدعوية المتميزة.

وتُجرى التصفيات بين مديريات: سوهاج، والفيوم، والبحيرة، والقاهرة، والغربية، والقليوبية، والمنيا، والسويس؛ وذلك للتنافس على التأهل إلى المرحلة النهائية من المسابقة، في أجواء علمية تعكس ما يتمتع به الأئمة من تميز علمي ودعوي.

وتأتي هذه المرحلة استكمالًا لمراحل المنافسة العلمية للموسم الثاني من «دوري الأئمة النجباء»، الذي يهدف إلى تنمية القدرات العلمية والمعرفية للأئمة، وصقل مهاراتهم الدعوية، وتشجيعهم على التميز والإبداع، بما يسهم في بناء الوعي الرشيد، وترسيخ القيم الدينية والوطنية، وإعداد كوادر دعوية مؤهلة قادرة على أداء رسالتها في خدمة الدين والوطن.

وزير الأوقاف يحتفل بيوم مولده

وفي سياق آخر نشر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، نصًا مطولًا بمناسبة يوم ميلاده الموافق 16 يوليو، استعاد فيه كلمات كان قد كتبها قبل نحو خمسة عشر عامًا، معبرًا عن عميق امتنانه لنعم الله، ومؤكدًا أن هذه الذكرى تمثل لحظة للتأمل والمراجعة وتجديد العهد مع الخالق.

وقال الأزهري إن يوم الميلاد ليس مجرد تاريخ يمر، بل هو تذكير بنعمة الإيجاد التي أنعم الله بها على الإنسان، وما تبعها من فيض العطاء الإلهي عبر سنوات العمر، مشيرًا إلى أنه كلما تقدم به العمر ازداد وعيه بحقيقة كبرى، وهي الافتقار المطلق إلى الله تعالى في كل شأن من شؤون الحياة.

وأضاف الوزير أن الإنسان، مهما رأى من عجائب الدنيا وتقلبات الأيام، يظل أمام عظمة الكون وتدبير الله له مجرد عبد ضعيف، لافتًا إلى أن هذا الكون بكل ما فيه من مخلوقات، من سماوات وأرض، وجبال وبحار، وكائنات وأحداث، يسير وفق نظام دقيق وتقدير إلهي محكم، لا يغيب عنه شيء ولا يخرج عن إرادته شيء.