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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سفير فرنسا بالقاهرة: 200 شركة فرنسية تعمل في مصر.. والإصلاحات الاقتصادية عززت ثقة شركاتنا للاستثمار

سفير فرنسا بالقاهرة
سفير فرنسا بالقاهرة
هاني حسين

أكد إيريك شوفالييه سفير فرنسا في القاهرة، أن مصر وفرنسا تتبنيان مواقف متقاربة تجاه القضايا الإقليمية والدولية .

وقال إيريك شوفالييه في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :"  نحو 200 شركة فرنسية تعمل في مصر وتواصل التوسع في استثماراتها وتواصل في تدريب الكفاءات المصرية ".


وتابع :"  الإصلاحات الاقتصادية في مصر عززت ثقة الشركات الفرنسية في الاستثمار داخل مصر في مختلف المجالات ".

وأكمل :" تحرير سعر الصرف في مصر وتقليص الإجراءات الجمركية أهم الإصلاحات الداعمة للاستمار في مصر ".

ولفت :"مصر تمتلك مقومات استثنائية لتصبح مركزا للطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر ". 
 

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