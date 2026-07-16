سفير فرنسا بالقاهرة: 200 شركة فرنسية تعمل في مصر.. والإصلاحات الاقتصادية عززت ثقة شركاتنا للاستثمار

أكد إيريك شوفالييه سفير فرنسا في القاهرة، أن مصر وفرنسا تتبنيان مواقف متقاربة تجاه القضايا الإقليمية والدولية .

وقال إيريك شوفالييه في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" نحو 200 شركة فرنسية تعمل في مصر وتواصل التوسع في استثماراتها وتواصل في تدريب الكفاءات المصرية ".



وتابع :" الإصلاحات الاقتصادية في مصر عززت ثقة الشركات الفرنسية في الاستثمار داخل مصر في مختلف المجالات ".

وأكمل :" تحرير سعر الصرف في مصر وتقليص الإجراءات الجمركية أهم الإصلاحات الداعمة للاستمار في مصر ".

ولفت :"مصر تمتلك مقومات استثنائية لتصبح مركزا للطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر ".

