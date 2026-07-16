رئيس وزراء فرنسا يزور المغرب لتعزيز التعاون الثنائي بين باريس والرباط

أكد رئيس وزراء فرنسا سيباستيان لوكارنو ، أن زيارته إلى المغرب تمثل فرصة لتعميق التعاون الفرنسي-المغربي في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح لوكارنو، عبر حسابه على منصة “إكس”، عقب استقباله بمراسم عسكرية في الرباط من قبل نظيره المغربي عزيز أخنوش وعدد من أعضاء حكومته، أن الزيارة تأتي للمشاركة في الاجتماع الفرنسي-المغربي رفيع المستوى الخامس عشر، وهو الأول منذ عام 2019، مشدداً على أنها تمثل محطة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

ووصل رئيس الوزراء الفرنسي إلى الرباط أمس الأربعاء، على رأس وفد وزاري يضم نحو اثني عشر وزيراً، من بينهم وزير الخارجية جان-نويل بارو ووزير الداخلية لوران نونيز ووزيرة الجيوش كاثرين فوتران، في زيارة تهدف إلى تعزيز التقارب بين باريس والرباط، تمهيداً لزيارة محتملة للعاهل المغربي محمد السادس إلى فرنسا.

ومن المقرر أن يشارك لوكارنو، اليوم الخميس، في مراسم وضع إكليل من الزهور على ضريح الملك الراحل محمد الخامس ، قبل عقد محادثات ثنائية مع نظيره المغربي، يعقبها اجتماع موسع بين وفدي البلدين بمقر وزارة الخارجية المغربية.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيارة في دفع التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمنية والهجرة والدفاع، إلى جانب فتح آفاق جديدة للاستثمارات الفرنسية في المغرب.