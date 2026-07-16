تهديدات مدى الحياة.. الشاباك والموساد يفرضان حماية دائمة لنتنياهو وزوجته وأبنائه

وافقت اللجنة الوزارية لشؤون جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك" في اجتماعها على منح سارة نتنياهو، زوجة رئيس حكومة الاحتلال، نفس الحماية الأمنية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكذلك أبناؤه لمدة خمس سنوات، بغض النظر عن نتائج الانتخابات.

وبذلك، قبلت اللجنة بالإجماع توصية رئيس جهاز الشاباك، درور زيني، وفقا لما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وخلص الشاباك والموساد إلى أن نتنياهو وزوجته وأبناءه يواجهون تهديدًا مدى الحياة بسبب رغبة أعداء إسرائيل في الانتقام على خلفية الحرب.

ووفقًا لمصادر في اللجنة، فإن القرار ينطبق حاليًا على نتنياهو فقط، وسيتم التحقيق بشكل منفصل في التهديدات التي قد يتعرض لها رؤساء الوزراء السابقون.