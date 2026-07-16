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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: صناعة العسل في الغربية نموذج ناجح للتكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة

النائب عادل مأمون عتمان
النائب عادل مأمون عتمان
حسن رضوان

أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ  أن الاهتمام المتزايد بقطاع إنتاج العسل يمثل خطوة مهمة نحو دعم واحدة من أبرز الصناعات التي تتميز بها محافظة الغربية، بما يسهم في تعزيز مكانة الغربية عاصمةً لإنتاج العسل الطبيعي في مصر، ودعم جهود التنمية الاقتصادية والقرى المنتجة.


جاء ذلك عقب مشاركة النائب عادل مأمون عتمان في الاجتماع الموسع الذي عقد بمحافظة الغربية بحضور ممثلي ومنتجي عسل النحل، لمناقشة سبل تطوير القطاع، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المنتجين، ووضع آليات عملية للنهوض بالصناعة وزيادة قدرتها التنافسية.

 أهمية الحوار المباشر مع منتجي العسل


وقال "عتمان" إن الاجتماع عكس أهمية الحوار المباشر مع منتجي العسل والاستماع إلى رؤيتهم ومطالبهم، مشيرًا إلى أن صناعة عسل النحل تعد من القطاعات الواعدة التي تمتلك فيها محافظة الغربية ميزة تنافسية حقيقية، خاصة في ظل الخبرات المتراكمة التي يتمتع بها أبناء المحافظة، وريادة قريتي شبشير الحصة وحصة شبشير في إنتاج العسل الطبيعي.


وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المرحلة الحالية تتطلب تقديم المزيد من الدعم الفني واللوجستي لمنتجي العسل، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل، ورفع كفاءة المناحل، إلى جانب تطوير منظومة التسويق وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي لهذه الصناعة.


وأشار النائب عادل مأمون عتمان إلى أن دعم قطاع عسل النحل لا يقتصر على زيادة الإنتاج فقط، وإنما يمتد إلى توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الصناعات المرتبطة به، ودعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة.


واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحه بالتأكيد على أن محافظة الغربية تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها للحفاظ على ريادتها في إنتاج العسل الطبيعي، لافتًا إلى أن استمرار التعاون بين المنتجين والجهات المعنية سيحقق نقلة نوعية في هذا القطاع، ويعزز من تنافسية العسل المصري في الأسواق المحلية والخارجية، باعتباره أحد المنتجات الزراعية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة.

مجلس الشيوخ النائب عادل مأمون عتمان قطاع إنتاج العسل

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