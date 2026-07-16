سفير فرنسا بالقاهرة: محفظة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر تجاوزت 4 مليارات يورو

قال إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، إنّ فرنسا، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، تُعد الشريك الثنائي الأول للتنمية في مصر، مشيراً إلى أن محفظة تمويلات الوكالة تجاوزت 4 مليارات يورو، إلى جانب الدعم المقدم من الخزانة الفرنسية.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية إنجي طاهر، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن 20 عاماً من عمل الوكالة في مصر أسهمت في تحسين الحياة اليومية للمصريين، ولا سيما في قطاعات النقل العام، وعلى رأسها مترو القاهرة، ومعالجة المياه، فضلاً عن التعليم والصحة.

وتابع، أن الاحتفال بمرور عشرين عاماً على وجود الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر لم يقتصر على استعراض ما تحقق، بل شهد أيضاً توقيع برامج جديدة للسنوات المقبلة، تضمنت تمويلات بقيمة 300 مليون يورو، تركز على القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والمياه والزراعة، إضافة إلى التحول الطاقي وكفاءة الطاقة، مؤكداً أن هذه القطاعات تمثل أولويات حيوية لمصر وتسهم بشكل ملموس في تحسين حياة المواطنين.

وذكر، أن الهدف الأساسي من التعاون هو تقديم نتائج عملية وملموسة للمواطنين، مشيراً إلى أن تطوير العلاقات المصرية الفرنسية يتطلب عنصرين أساسيين، هما وجود حوار سياسي عالي المستوى يتمتع بالجودة والكثافة، إلى جانب تعزيز العلاقات بين الشعبين، والاستمرار في مواكبة ودعم جهود التنمية في مصر.