سفير فرنسا بالقاهرة: تمويلات بـ 300 مليون يورو لدعم قطاعات الصحة والتعليم والمياه في مصر

أكد إيريك شوفالييه سفير فرنسا في القاهرة، أن مصر تمتلك مقومات استثنائية لتصبح مركزا للطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر .

وقال إيريك شوفالييه في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" محفظة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر تجاوزت 4 مليارات يورو ".



وتابع :" 300 مليون يورو تمويلات جديدة لدعم قطاع الصحة والتعليم والمياه والزراعة في مصر ".



وأكمل: "منتدى الشركات الفرنسية في باريس وليون يستهدف إطلاق استثمارات جديدة مع مصر".

ولفت إلى أن تحرير سعر الصرف في مصر وتقليص الإجراءات الجمركية أهم الإصلاحات الداعمة للاستمار في مصر.

