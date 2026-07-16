سفير فرنسا بالقاهرة: تمويلات بـ 300 مليون يورو لدعم قطاعات الصحة والتعليم والمياه في مصر

أكد إيريك شوفالييه سفير فرنسا في القاهرة، أن مصر تمتلك مقومات استثنائية لتصبح مركزا للطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر .
وقال إيريك شوفالييه في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" محفظة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر تجاوزت 4 مليارات يورو ".
وتابع :" 300 مليون يورو تمويلات جديدة لدعم قطاع الصحة والتعليم والمياه والزراعة في مصر ".
وأكمل: "منتدى الشركات الفرنسية في باريس وليون يستهدف إطلاق استثمارات جديدة مع مصر".
ولفت إلى أن تحرير سعر الصرف في مصر وتقليص الإجراءات الجمركية أهم الإصلاحات الداعمة للاستمار في مصر.