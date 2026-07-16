الأرجنتين تحتج على عبور سفينة حربية بريطانية مياهها الإقليمية.. ولندن تنفي المخالفة

اتهمت الأرجنتين سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية البريطانية بتنفيذ "عبور غير قانوني" داخل مياهها الإقليمية، وقدمت مذكرة احتجاج رسمية إلى السفارة البريطانية، معتبرة أن السفينة دخلت المياه الأرجنتينية دون إخطار مسبق.

وقال وزير الخارجية الأرجنتيني بابلو كويرنو، في بيان أوردته صحيفة (الجارديان)، إن بلاده سجلت "أشد اعتراضها" على ما وصفه بـ"التوغل العسكري" للسفينة HMS Medway داخل المياه الأرجنتينية في وقت سابق من يوليو الجاري.

في المقابل، نفت الحكومة البريطانية الاتهامات، مؤكدة أنها أخطرت السلطات الأرجنتينية مسبقًا برحلة السفينة، التي قالت إنها كانت "زيارة لوجستية روتينية إلى تشيلي" خلال الفترة من 5 إلى 8 يوليو لدعم عمليات المسح العلمي البريطاني في القارة القطبية الجنوبية.

وأضاف متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن البحرية الملكية تعمل "بما يتوافق تمامًا مع القانون الدولي"، موضحًا أن السفينة سلكت أقصر مسار عملي بين جزر فوكلاند وتشيلي مع مراعاة اعتبارات السلامة والظروف الجوية.

وتأتي هذه التطورات بعد تجدد الجدل بشأن جزر فوكلاند، إثر رفع لاعبي منتخب الأرجنتين لافتة كتب عليها "جزر مالفيناس أرجنتينية" عقب فوزهم على منتخب إنجلترا في الدور نصف النهائي لكأس العالم.

ولا تزال قضية السيادة على جزر فوكلاند، التي تسميها الأرجنتين "مالفيناس"، تمثل مصدر توتر بين لندن وبوينس آيرس منذ الحرب التي اندلعت بين البلدين عام 1982