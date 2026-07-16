أهالي كفر الدوار يستقبلون مروان عطية بعد إنجاز المنتخب المصري في كأس العالم

شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة استقبالًا حافلًا للنجم مروان عطية، لاعب المنتخب المصري، عقب عودته إلى مسقط رأسه بعد المشاركة المميزة مع الفراعنة في بطولة كأس العالم، والتي حقق خلالها المنتخب إنجازًا تاريخيًا نال إشادة الجماهير المصرية والعربية.





واحتشد المئات من أبناء المدينة في الشوارع لاستقبال ابن كفر الدوار، رافعين أعلام مصر ولافتات الترحيب، مرددين الهتافات التي أشادت بأداء المنتخب الوطني وما قدمه اللاعبون من مستوى مشرف خلال مشوار البطولة، في أجواء غلبت عليها الفرحة والفخر.





وأكد عدد من الأهالي أن مروان عطية أصبح نموذجًا يحتذى به للشباب، بعدما تمكن من تمثيل مصر بأفضل صورة في المحفل العالمي، مشيرين إلى أن ما حققه مع المنتخب يعد مصدر فخر لكل أبناء محافظة البحيرة، وخاصة مدينة كفر الدوار التي طالما ساندت ابنها في مختلف محطاته الكروية.



من جانبه، حرص مروان عطية على توجيه الشكر لأهالي مدينته على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن دعم الجماهير كان أحد أهم دوافع لاعبي المنتخب لتقديم أفضل ما لديهم خلال منافسات كأس العالم، وأن الإنجاز الذي تحقق هو ثمرة جهود جميع اللاعبين والجهاز الفني ودعم الجماهير المصرية في كل مكان.

وتحولت شوارع كفر الدوار إلى ساحة للاحتفال، حيث توافد المواطنون لالتقاط الصور التذكارية مع نجم المنتخب، معبرين عن سعادتهم بعودة أحد أبرز أبناء المدينة بعد مشاركته في كتابة صفحة جديدة من تاريخ الكرة.