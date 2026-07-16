تموين البحيرة يضبط كميات سكر وزيت مدعم بقيمة 730 ألف جنيه ولحوم مجهولة المصدر في حملة مكبرة بدمنهور

شنت إدارة تموين دمنهور بمحافظة البحيرة حملة رقابية مكثفة على الأسواق والأنشطة التموينية والتجارية، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة شملت سكر وزيت بقيمة مالية تتجاوز 730 ألف جنيه، إلى جانب مصادرة لحوم مجهولة المصدر.

وجاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبتكليفات من المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، وبإشراف سهير زعتر، وكيل المديرية، بشأن الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وتمكنت الحملة، التي قادها ميدانيًا مجدي عيسى، تحت إشراف عادل أبو الفتوح، مدير الإدارة، وعلي أبو زيد، رئيس الرقابة التموينية، وبالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط تاجر تمويني قام بتغيير نشاطه والتصرف في سلع مدعمة بلغت 1112 كيلوجرامًا من السكر و369 زجاجة زيت تمويني.

كما نجحت الحملة في ضبط 6 تجار تموينيين آخرين لاستيلائهم على سلع مدعمة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 730 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي سياق متصل، تحفظت الحملة على 18 كيلوجرامًا من اللحوم مجهولة المصدر وغير المدون عليها أي بيانات تعريفية داخل 4 محال تجارية، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد أحد محال البقالة لعدم الإعلان عن الأسعار أمام المستهلكين.

وقد تم تحرير كافة المحاضر اللازمة للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.