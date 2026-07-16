تنفيذي البحيرة يوافق مبدئيا على تخصيص 10 قطع أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية في 4 مراكز

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استكمال إجراءات تخصيص عدد 10 قطع أراضٍ لإقامة مشروعات تعليمية بمراكز دمنهور، وأبو حمص، وكفر الدوار، والدلنجات، بما يسهم في دعم منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في إنشاء المنشآت ذات النفع العام بمختلف مراكز المحافظة، على ان يتم السير في الإجراءات والحصول على كافة الموافقات من الجهات المعنية.

وتتضمن الأراضي التي تمت الموافقة المبدئية عليها: قطعة أرض بمساحة 2100 م² بقرية أبيس 6/8 التابعة لقرية كوم أشو بمركز كفر الدوار، قطعتا أرض، مساحة كل منهما 1750 م²، بقرية بني هلال وقرية شيحة العمرة التابعتين لمركز دمنهور، قطعتا أرض بمساحتي 2100 م² و1575 م² بقريتي كوم الرزق وزاوية نعيم التابعتين لمركز أبو حمص.

بالإضافة إلى 5 قطع أراضٍ بمركز الدلنجات، تشمل: قطعة بمساحة 2450 م² بقرية سالم حسونة التابعة لقرية الوفائية، قطعة بمساحة 2500 م² بقرية السيد عبدالفضيل التابعة لقرية الوفائية، قطعتين مساحة كل منهما 2100 م² بقريتي البستان قبلي والعفيرة التابعتين لمؤسسة البستان، قطعة بمساحة 1600 م² بقرية سالم التابعة لقرية الوفائية “إحلال وتجديد”.

ووافق المجلس التنفيذي على استكمال الموافقات والإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لمخاطبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاعتماد التخصيص.