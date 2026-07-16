يوسف بطرس غالي: فوجئت باستقبال أحمد كجوك لي في مطار القاهرة.. وكانت لحظة خففت عني الكثير

كشف الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، أن من أكثر اللحظات تأثيرًا بالنسبة له عقب عودته إلى مصر في فبراير 2025 كانت المفاجأة التي وجدها في مطار القاهرة، عندما كان وزير المالية الدكتور أحمد كجوك في استقباله.

وخلال لقائه في بودكاست "موعد مع لميس"، أوضح غالي أنه لم يكن يتوقع هذا الاستقبال، مشيرًا إلى أنه فوجئ بإبلاغه فور نزوله من الطائرة بأن وزير المالية ينتظره، وهو ما وصفه بأنه "صدمة عظيمة وسعيدة جدًا"، مؤكدًا أن هذه اللفتة خففت عنه كثيرًا من مشاعر التوتر المصاحبة للعودة بعد سنوات طويلة من الغربة.

وأعرب غالي عن تقديره الكبير لأحمد كجوك، مؤكدًا أن العلاقة بينهما تمتد منذ سنوات العمل المشترك، وقال إن محبته له "لا حدود لها"، سواء خلال فترة عملهما معًا أو في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن اللقاء اتسم بمشاعر الود والترحيب.

العودة كانت تحمل له تجربة جديدة

وأضاف وزير المالية الأسبق أن تلك العودة كانت تحمل له تجربة جديدة أيضًا، إذ إنه طوال نحو 20 عامًا قضاها وزيرًا، منذ عام 1993 وحتى 2011، كان يستخدم قاعة كبار الزوار في السفر والوصول، ولم تتح له فرصة مشاهدة مطار القاهرة بالطريقة التي يراها بها معظم المسافرين، إلا أن استقباله فور نزوله من الطائرة حال دون ذلك مرة أخرى، بعدما اصطحبه المسؤولون مباشرة للقاء وزير المالية.