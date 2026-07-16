يوسف بطرس غالي: مصر تغيرت بصورة هائلة خلال 14 عامًا.. و6 أكتوبر أصبحت "مدينة فوق مدينة"

قال الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، إن سنوات ابتعاده عن مصر جعلته يفتقد تفاصيل الحياة اليومية التي تميز الشارع المصري، مؤكدًا أن أكثر ما اشتاق إليه كان حيوية الناس وأجواء الشوارع والزحام الذي يمنح المدينة طابعها الخاص.

وخلال لقائه في بودكاست "موعد مع لميس"، أوضح غالي أن عودته إلى مصر بعد 14 عامًا كشفت له حجمًا كبيرًا من التغيرات، مشيرًا إلى أن البلاد شهدت تطورًا واسعًا في مشروعات البنية التحتية، خاصة شبكة الطرق والكباري، التي وصفها بأنها شهدت نقلة كبيرة مقارنة بما كانت عليه قبل سنوات.

وأضاف أن القاهرة اتسعت بصورة ملحوظة، مع ظهور تجمعات عمرانية ومناطق سكنية جديدة لم تكن موجودة قبل مغادرته، لافتًا إلى أن المشهد العمراني تغير بشكل واضح.

امتدادات عمرانية متتالية

واستشهد بمدينة السادس من أكتوبر كمثال على حجم هذا التطور، موضحًا أنه تركها عام 2011 وكانت مساحات واسعة منها لا تزال صحراء، بينما أصبحت اليوم مدينة كبيرة تضم امتدادات عمرانية متتالية، قائلًا إنها تحولت إلى "مدينة فوق مدينة"، في تعبير عن حجم التوسع الذي شهدته خلال السنوات الماضية.