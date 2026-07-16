تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بكافة مراكز ومدن وأحياء الشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة تكثيف الجهود على مدار اليوم لرش الناموس والحشرات الطائرة بالمواد الكيماوية اللازمة، بما يحقق بيئة صحية آمنة للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية انه شنت الأجهزة التنفيذية حملات ميدانية مكبرة بنطاق المحافظة ففي مركز ديرب نجم قاد أحمد ضاحي رئيس المركز حملات مكثفة لرش شوارع ( ٢٣ يوليو – النصر – العروبة السنترال – المستوصف – الضغط العالي – ديرب البلد ) وكذلك شوارع قري الوحدة المحلية ( بقرموط صهبرة – ببهنيا) ، وذلك ضمن خطة متكاملة للحد من انتشار الحشرات والحفاظ على بيئة صحية ونظيفة.

وفي مركز منيا القمح تابع أشرف عامر رئيس المركز، تنفيذ حملات الرش المكثفة التي شملت مناطق منطقة شارع (الحدادين - موقف الاتوبيس – النيابة الإدارية – نقطة المطافي - جمعية المحافظة على القرأن الكريم- أرض الموليد – اللاهونى )، لضمان القضاء على الحشرات في مهدها والحد من انتشارها خلال فصل الصيف.

وشهدت مدينة القرين قيام إيهاب خاطر رئيس المدينة بمتابعة تنفيذ حملة رش ضبابي بشوارع (مصرف القرين من بدايته حتى نهايته داخل المدينة - سوق الاثنين – منطقة أبو سبيبة – بجوار مدرسة الثورة – المسلمات – الزيدانية)، وذلك لضمان القضاء على بؤر تكاثر الحشرات وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لعمليات الرش بشكل يومي ومنتظم، وعدم التهاون في تنفيذ الخطط الموضوعة، مع عرض تقارير دورية بمعدلات الأداء لضمان تحقيق الأهداف المرجوة والحفاظ على السلامة والصحة للمواطنين.