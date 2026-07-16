محافظ الشرقية يطمئن على انتهاء سير امتحانات الثانوية العامة في يومها الأخير ويوجه الشكر للمشاركين

اطمأن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، من محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم، على انتهاء سير امتحانات الثانوية العامة للفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٦/٢٠٢٥م في يومها الأخير، متمنياً النجاح والتوفيق لأبنائنا الطلاب وتحقيق أعلى الدرجات والحصول على مراكز متقدمة على مستوى المحافظة.

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قدم محافظ الشرقية خالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على أعمال امتحانات الثانوية العامة، مشيداً بالجهود المبذولة من مديرية التربية والتعليم بالشرقية والأجهزة التنفيذية والأمنية وجميع الجهات المعنية التي أسهمت في خروج الامتحانات بصورة منظمة ومنضبطة تليق بمحافظة الشرقية.

وأكد المحافظ أستمرار المتابعة الدقيقة لأعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية، مع الالتزام الكامل بمبادئ الدقة والشفافية، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملاً.

وأعرب محافظ الشرقية عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات، مؤكداً أن المحافظة ستواصل دعم العملية التعليمية والارتقاء بها بما يخدم أبناء الشرقية ومستقبلهم.

وكانت لجان أمتحانات الثانوية العامة شهدت انتظاماً في سير اللجان على مستوى المحافظة، وتوفير المناخ المناسب والآمن للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء ويسر، وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة ولضمان نجاح العملية الأمتحانية.

من جانبه، أوضح محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦م شهدت تأدية ٦٩ ألفاً و٦٨٤ طالباً وطالبة، مقسمين ما بين ١١ ألفاً و١٥٤ طالباً بالشعبة الأدبية، و٤٦ ألفاً و٢٢٤ طالباً بشعبة علمي علوم، و١٢ ألفاً و٢٠٧ طلاب بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى ٩٩ طالباً بنظام قديم، وجميعهم يؤدون الامتحانات أمام ١٧٢ لجنة، منها لجنتان للمكفوفين وضعاف البصر ولجنة لمدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، موزعة على مستوى ٢٠ إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط استعدادات مكثفة وتنسيق متواصل بين مديرية التربية والتعليم والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشهدت انتظام سير الأمتحانات بعد توفير الأجواء الملائمة للطلاب.