هاتف جديد من نوبيا ينجز مهامك بدلاً منك!

بدأت العلامة التجارية الفرعية لشركة ZTE بالترويج لهاتفها الرائد القادم، واصفةً إياه بأنه أول هاتف ذكي في العالم مزود بذكاء اصطناعي و يعد من المقرر أن يظهر الهاتف لأول مرة رسميًا في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي (WAIC 2026) في شنغهاي في الفترة من 17 إلى 20 يوليو.

أول جهاز يدمج نظام الذكاء الاصطناعي

كشفت نوبيا، عبر سلسلة من الإعلانات التشويقية الجديدة على منصة ويبو، عن التصميم الكامل للهاتف. يتوفر الهاتف بأربعة ألوان مختلفة: الأسود، والوردي الفاتح، والفضي، والأزرق. ويتوسط شعار "نوبيا" منتصف الهاتف.

أما وحدة الكاميرا الأفقية، ذات الشكل البيضاوي، فتضم ثلاث عدسات، وتضفي عليه لمسة عصرية أنيقة.

لكن القصة الحقيقية هنا لا تقتصر على المظهر فقط. فقد أعلن رئيس شركة نوبيا، ني فاي، أن الشركة قد انتهت من تقديم طلب للحصول على براءة اختراع لنموذج وكيل ذكاء اصطناعي واسع النطاق. من المفترض أن يكون هذا الهاتف أول جهاز يدمج نظام الذكاء الاصطناعي المتقدم هذا بشكل كامل، مما يتيح للمستخدمين تفويض المهام المعقدة بثقة تامة. كما أنه مزود بمساعد الهاتف المحمول دوباو من بايت دانس لتقديم ما يسمونه تجربة "وكيل" حقيقية.

الإجابة عن الأسئلة أو كتابة النصوص

هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لن يقتصر دوره على الإجابة عن الأسئلة أو كتابة النصوص نيابةً عنك، بل سيفهم اللغة الطبيعية ويتعامل مع المهام متعددة الخطوات عبر تطبيقات مختلفة بشكل مستقل وهو ما يُعدّ نقلة نوعية مقارنةً بميزات الذكاء الاصطناعي المعتادة

على الرغم من التسريبات لم تذكر المواصفات الكاملة بعد، إلا أن نوبيا تضع هذا الجهاز كجهاز رائد حقيقي متجه نحو الإنتاج الضخم، وليس مجرد جهاز تجريبي.