بشاشة عملاقة وقدرة شحن جبارة .. هل يكون Redmi K100 Pro أفضل هاتف ألعاب ؟

لا يزال هاتف Redmi K100 Pro محط أنظار التسريبات فهو يأتي بالعديد من المواصفات الرائدة فمن المتوقع أن يأتي بشاشة مسطحة تدعم معدل تحديث فائق السرعة يصل إلى 185 هرتز، بالإضافة إلى تقنية عرض فائقة الدقة، كما وصفتها DCS. وبناءً على التقارير السابقة، يُتوقع أن تكون الشاشة من نوع OLED بحجم 6.59 أو 6.9 بوصة.

مواصفات هاتف Redmi K100 Pro

مواصفات هاتف Redmi K100 Pro



تشير التوقعات إلى أن الهاتف سيعمل بمعالج سنابدرون 8 إيليت من الجيل الخامس، مقترنًا بمعالج رسوميات منفصل لتحسين أداء الألعاب. وقد تكرر هذا التصميم ثنائي المعالجات في تسريبات سابقة لسلسلة هواتف ريدمي K.

فيما يخص الكاميرا، لم يطرأ تغيير كبير على المواصفات السابقة. من المتوقع أن يضم هاتف Redmi K100 Pro كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر كبير، بالإضافة إلى عدسة تقريب بدقة 50 ميجابكسل تدعم أيضاً التصوير الماكرو.

سيتم تزويد الجهاز ببطارية سعة 8500 مللي أمبير، وشحن سلكي بقوة 100 واط، ودعم الشحن اللاسلكي. وتشمل الميزات الأخرى المذكورة مكبرات صوت مزدوجة متناظرة، ومستشعر بصمة ثلاثي الأبعاد مدمج في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية، ومقاومة للغبار والماء بمعياري IP68 وIP69.

من المتوقع إطلاق سلسلة هواتف Redmi K100 في الصين في سبتمبر أو أكتوبر 2026، مع احتمال وصول نسخة عالمية لاحقاً باسم مختلف

على الجانب الآخر من المتوقع أن يحتوي هاتف K100 Pro على بطارية بسعة 9000 مللي أمبير . وقد يدعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي فائق السرعة ومن بين الميزات المتوقعة الأخرى ماسح بصمة مدمج في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية، ومقاومة فائقة للماء، ويشير المصدر إلى أن الجهاز قد يقدم جميع الميزات المتميزة المتوقعة من هاتف ذكي رائد من الجيل القادم.