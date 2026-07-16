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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة .. ومؤشرات إعادة توزيع درجات بعض الأسئلة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

يترقب طلاب الثانوية العامة 2026 وأولياء أمورهم إعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع تداول تساؤلات بشأن إمكانية إعادة توزيع درجات بعض الأسئلة في عدد من المواد، وسط حالة من الجدل التي صاحبت الامتحانات هذا العام.

لا مؤشرات لإعادة توزيع الدرجات

طلاب الثانوية العامة

أكد الصحفي المتخصص في شؤون التعليم محمد الشرقاوي أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على إعادة توزيع درجات أي من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026، مشيرًا إلى أن اللجان الفنية المختصة لم ترصد أي مشكلات تستدعي اتخاذ مثل هذا القرار.

وأوضح، خلال لقائه على قناة "صدى البلد"، أن اللجان الفنية التي راجعت الامتحانات عقدت اجتماعات خلال الفترة الماضية، وانتهت إلى عدم وجود أية ملاحظات مؤثرة في امتحانات المواد، وعلى رأسها الكيمياء والفيزياء، مؤكدًا أن جميع المؤشرات الحالية لا تدعم فكرة إعادة توزيع الدرجات.

القرار يُعلن فورًا حال وجود مشكلة

امتحانات الثانوية العامة

وأشار إلى أن أي قرار يتعلق بإعادة توزيع درجات سؤال أو مادة يتم الإعلان عنه مباشرة عقب انتهاء الامتحان، إذا ثبت وجود خطأ مؤثر أو كثرت الشكاوى بشأنه، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم أكدت في بياناتها الرسمية أن الامتحانات جاءت مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية، وسارت بصورة منتظمة دون مخالفات تستوجب تعديل الدرجات.

وأضاف أن اللجان الفنية لم تُبدِ أي اعتراض على أسئلة الامتحانات أو توصي بإعادة توزيع الدرجات، وهو ما يعزز التوقعات بعدم إجراء أي تعديلات على نتائج المواد.

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التصحيح الإلكتروني يعزز العدالة

وأكد المتخصص في شؤون التعليم أن التصحيح الإلكتروني أصبح أحد أهم أدوات تحقيق العدالة بين الطلاب، إذ يقلل من احتمالات الخطأ البشري الناتج عن الإرهاق أو العوامل النفسية للمصححين، كما يسهم في رفع دقة رصد الدرجات وسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج.

الموعد المتوقع لإعلان النتيجة

ورجح محمد الشرقاوي إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الفترة من 25 يوليو إلى 2 أغسطس، موضحًا أن إعلان النتيجة سيعقبه فتح باب التظلمات، ثم انطلاق أعمال تنسيق القبول بالجامعات واختيار الكليات، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة الكيمياء الفيزياء وزارة التربية والتعليم

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