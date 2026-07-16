قبل إسدال الستار على ماراثون الثانوية العامة.. انتظام اللجان بجنوب سيناء وسط إجراءات أمنية مشددة

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، انتظامًا كاملًا في آخر أيام ماراثون الامتحانات، وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط اللجان، مع منع تواجد أولياء الأمور أو انتظارهم أمام المدارس، إلى جانب تنظيم الحركة المرورية بمحيط اللجان لضمان الهدوء والانضباط.



وتوافد الطلاب إلى اللجان في هدوء ونظام، حيث فُتحت أبواب اللجان قبل موعد بدء الامتحان بوقتٍ كافٍ لإتمام إجراءات التفتيش، ومنع دخول الهواتف المحمولة أو أي وسائل قد تُستخدم في الغش، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.



ويختتم طلاب الثانوية العامة، اليوم، امتحانات العام الدراسي، حيث يؤدي طلاب شعبة علمي علوم امتحان مادة الأحياء، بينما يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة امتحان الرياضيات التطبيقية، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان الإحصاء، وذلك وفق نظام الثانوية العامة الجديد.



وأعرب عدد من الطلاب عن سعادتهم بوصولهم إلى اليوم الأخير من الامتحانات، معربين عن أملهم في أن تأتي الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، مرددين: "يارب تكون ختامها مسك."



وأكدت الدكتورة وفاء محمد رضا، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن جميع اللجان تشهد حالة من الهدوء والانضباط، مع الالتزام الكامل بالضوابط واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، وتطبيق القرارات الوزارية بكل حزم.



وأضافت أن المديرية وفرت جميع سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، مع استمرار المتابعة اللحظية لسير الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية حتى نهايتها.