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الإشراف العام
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

برنامج تدريبي لتنمية قدرات العاملين على مواجهة التلوث البحري وكوارث البيئة

مواجة التلوث
مواجة التلوث
حنان توفيق

في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة الاهتمام برفع كفاءة العاملين بالأفرع الإقليمية في مجال مواجهة التلوث والكوارث البيئية.

نظم مركز السلام لمكافحة التلوث البحري بالزيت التابع لجهاز شئون البيئة برنامجًا تدريبيًا متقدمًا؛ لتنمية القدرات الفنية والعملية للمشاركين وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع الحوادث البيئية.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذا البرنامج يأتى في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لرفع كفاءة العاملين، وتنمية قدراتهم الفنية والعملية، وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع الحوادث والكوارث البيئية بكفاءة وفاعلية، بما يسهم في دعم منظومة حماية البيئة وتعزيز سرعة الاستجابة للطوارئ البيئية.

وتضمن البرنامج التعريف بإمكانات المركز وتجهيزاته، إلى جانب تنفيذ تدريبات نظرية وعملية متخصصة في أعمال مكافحة التلوث البحري بالزيت، بما يسهم في تطوير مهارات الكوادر الفنية، ورفع مستوى الاستجابة للطوارئ البيئية، وتنمية قدراتهم على التعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة للحوادث البيئية.

كما شمل البرنامج محاضرات حول الثروات الطبيعية والمحميات الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء، ودور المركز في حماية البيئة البحرية وصون الموارد الطبيعية المصرية، بالإضافة إلى تدريب متخصص في الإدارة البيئية وأعمال التفتيش البيئي، بما يعزز الجوانب الفنية والرقابية لدى المشاركين.

وتولى تنفيذ البرنامج نخبة من خبراء الشركة المشغلة لمركز السلام لمكافحة التلوث البحري بالزيت، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لبناء كوادر مؤهلة قادرة على تطبيق أفضل الممارسات البيئية وفقًا للمعايير الوطنية والدولية، بما يسهم في الحفاظ على البيئة البحرية وصون الموارد الطبيعية وتعزيز كفاءة منظومة مواجهة التلوث البحري.

مواجهة التلوث والكوارث البيئية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تنظيم مركز السلام لمكافحة التلوث البحري مركز السلام لمكافحة التلوث البحري الاستجابة للطوارئ البيئية الثروات الطبيعية

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