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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بشرى سارة لعشاق شاومي.. أندرويد 17 يصل لهذه الهواتف رسمياً

تحديث HyperOS 3.3
تحديث HyperOS 3.3
لمياء الياسين

بدأت شركة شاومي في طرح تحديث HyperOS 3.3 المبني على نظام Android 17 فربما تكون مرحلة اختبار HyperOS 3.3 قد انتهت، حيث بدأت شركة Xiaomi للتو طرحًا عامًا لبعض الهواتف الراقية المختارة، بما في ذلك سلسلة Xiaomi 17 و Xiaomi 15T Pro، لترقية نظام التشغيل إلى Android 17 و على الرغم من أنها تُعتبر ترقية رئيسية لنظام التشغيل، إلا أنه لا يُتوقع رؤية تغييرات بصرية أو ميزات جديدة، فهي تُمهد الطريق لدعم الميزات المتقدمة والترقيات القادمة مع HyperOS 4 في وقت لاحق من هذا العام.

 ووفقًا لسجل التغييرات الذي نشرته Ximitime، يركز تحديث HyperOS 3.3 بشكل أساسي على تحسين استقرار النظام، ويضيف حزمة الأمان لشهر يونيو 2026. 

تحديث HyperOS 3.3 لهاتفي Xiaomi 17 وXiaomi 17

من جانبها قد بدأت شركة شاومي بطرح تحديث HyperOS 3.3 لهاتفي Xiaomi 17 وXiaomi 17 Ultra في المناطق العالمية والأوروبية فبينما يتلقى هاتف Xiaomi 15T Pro التحديث على النسخة العالمية عبر قناة اختبار Mi Pilot. هذا يعني أن عددًا محدودًا فقط من مستخدمي Xiaomi 15T سيتمكنون من الترقية إلى أحدث إصدار قبل بدء التوزيع العام.

  على الرغم من أن نظام التشغيل HyperOS 3.3 لا يُقدم العديد من الميزات الجديدة أو التحسينات البصرية، إلا أن حجم التنزيل ضخم. ويعود ذلك إلى أن التحديث يتضمن نظام تشغيل جديدًا، وهو Android 17، الذي يُعدّ بحد ذاته حزمة كبيرة، مع توقع إدخال تغييرات جوهرية ضمن نظام التشغيل HyperOS 4. اكتشف المزيد مراجعات المنتجات ومقارنات الأسعار أخبار التكنولوجيا دليل الساعات الذكية تُصدر شاومي عادةً التحديثات على دفعات، لذا قد يستغرق ظهور التحديث على جهازك بضعة أيام. للتحقق من وجود تحديثات متاحة، انتقل إلى الإعدادات > حول الهاتف، ثم انقر على شعار HyperOS.

 طرح نظام التشغيل HyperOS 3.3

بالنسبة لمستخدمي Xiaomi 15T Pro، قد يستغرق التحديث وقتًا أطول قليلًا، حيث يتم إصداره حاليًا عبر قناة Mi Pilot. بدأ طرح نظام التشغيل HyperOS 3.3 للتو، لكن شركة شاومي تستعد بالفعل لإطلاق النسخة المنتظرة HyperOS 4. سيمثل هذا النظام ترقيةً جذريةً حقيقيةً تتضمن تحسيناتٍ بصريةً كبيرةً، وميزاتٍ جديدةً، وتطويراتٍ شاملةً للنظام.

من المتوقع أن تُطلق شاومي نظام HyperOS 4 في أغسطس مع سلسلة هواتف Xiaomi 18 القادمة، وقد يبدأ طرحه للأجهزة الأقدم في سبتمبر.

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