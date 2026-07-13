قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الأثنين 13 يوليو
مقتل وإصابة 20 شخصا إثر اصطدام شاحنة نقل ثقيلة بمركبات غرب المكسيك
طوارئ وتوقف 3 محطات نووية عن العمل.. حرائق وموجة حر شديدة تضرب فرنسا
ميناء دمياط يحقق أعلى تداول في تاريخه.. وشعبة النقل: الطفرة تعكس نجاح خطط التطوير
تظلمات الدبلومات الفنية 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأنها الآن
إسماعيل عبد الغفار: منظومة التير خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتسهيل حركة التجارة
الجيش الروسي يستهدف الموانئ الأوكرانية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى
القبض على المتهم بقتل كلب بالمنوفية
قابيل وهابيل في أخميم.. القصة الكاملة لمقتل شاب على يد شقيقه بسبب خلافات مالية في سوهاج
هبة السيسي تبدأ مرحلة جديدة في علاج السرطان.. وتخضع لأولى جلسات الإشعاع
اقتراحات برلمانية لمواجهة مخاطر الكلاب الضالة وحماية المواطنين
«عمل مطروح»: توفير 3000 فرصة عمل بالمحطة النووية بالضبعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحش الفئة الاقتصادية ..شاومي تكشف عن Redmi Note 17 5G

هاتف Redmi Note 17 5G
هاتف Redmi Note 17 5G
لمياء الياسين
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تستعد شركة شاومي لإطلاق هاتف Redmi Note 17 5G ليُطرح في الأسواق العالمية وبحسب التقرير، سيُطرح هاتف Redmi Note 17 5G  بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت. ومن المرجح أن تُضيف شاومي خيارات أخرى من حيث سعة الذاكرة والتخزين مع اقتراب موعد الإطلاق، ما قد يُتيح للمشترين الراغبين بسعة تخزين أكبر مزيدًا من الخيارات لاحقًا.

ميزات هاتف Redmi Note 17 5G

ميزات هاتف Redmi Note 17 5G

يأتي هذا التسريب بعد أيام قليلة من تأكيد شركة ريدمي لموعد إطلاق سلسلة هواتف نوت 17، وتصميمها، وتفاصيل بطاريتها في السوق الصينية. وقد تخطت الشركة علامة نوت 16 التجارية وانتقلت مباشرةً من نوت 15 إلى نوت 17.

كما شاركت شركة Redmi أول نظرة على هاتفي Note 17 و Note 17 Pro ، وكلاهما يحتوي على وحدة كاميرا في الزاوية العلوية اليسرى من اللوحة الخلفية، على عكس الوحدة المركزية في سلسلة Note 15.

ريدمي نوت 17 
 

من المتوقع أن يأتي طراز Note 17 الأساسي مزودًا بمعالج Snapdragon 4 Gen 4 وشاشة OLED مقاس 7 بوصات بدقة 1.5K وبطارية سعة 8000 مللي أمبير، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومكبرات صوت ستيريو.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن يضم هاتف Note 17 Pro معالج Snapdragon 6s من الجيل الرابع، وبطارية بسعة 9000 مللي أمبير، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل. ويُقال إن كلا الطرازين يتمتعان بمقاومة للغبار والماء.

أما عن السعر العالمي المتوقع فهو يتراوح بين 350 إلى 420 دولار أمريكي ومن المتوقع أن يبدأ سعر الهاتف من 16,000 إلى 18,500 جنيه مصري عند وصوله للأسواق المحلية

هاتف Redmi Note 17 5G هواتف نوت 17 شركة Redmi هاتف Note 17 Pro وحدة كاميرا اللوحة الخلفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 يبدأ يوم جمعة.. موعد تغيير الساعة رسميًا

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

حسام حسن

أجريت قسطرة وركبت 3 دعامات| حسام حسن يصدم الجميع على الهواء

سعر الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 وعيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب اليوم الاثنين 13 يوليو 2026 وعيار 21 بالمصنعية

شقق الإيجار التمليكي2026

خلال شهر.. الشروط الجديدة لحجز شقق الإيجار 2026

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 أمام الجنيه في البنوك

سعر الدولار اليوم الإثنين 13 يوليو 2026 أمام الجنيه في البنوك

إمام عاشور

3 أندية أوروبية تراقب إمام عاشور.. وعرض إنجليزي يصل إلى 5 ملايين إسترليني

البنزين

بعد قرارات مجلس الوزراء.. سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

كوناتي

كوناتي مدافع فرنسا: قوة إسبانيا لا تقتصر على لامين يامال فقط

حسن شحاته

رسالة مفاجئة من حسن شحاتة بشأن مشاركة الأهلي أفريقيًا

البرنابيو يقترب من استضافة نهائي كأس العالم 2030

البرنابيو يقترب من استضافة نهائي كأس العالم 2030

بالصور

طريقة عمل طاجن الدجاج بالبصل المكرمل

طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..
طاجن الدجاج بالبصل المكرمل..

دينا داش في أجواء رومانسية رفقة زوجها أمام البحر

دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها
دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها
دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد