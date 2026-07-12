فيفو تطلق هاتفها الاقتصادي الجديد Vivo Y05e.. إليك المواصفات والسعر

ظهر هاتف Vivo Y05e، وهو هاتف ذكي من الفئة الاقتصادية، على العديد من منصات الاعتماد خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما يشير إلى قرب إطلاقه. وقد أُدرج الهاتف الآن للشراء وإليك أهم مواصفاته الرئيسية وسعره.

مواصفات وميزات هاتف Vivo Y05e



يتميز هاتف Vivo Y05e بشاشة LCD مقاس 6.74 بوصة بدقة HD+ تبلغ 1600 × 720 بكسل. ويعمل بنظام OriginOS 6 المبني على نظام Android 16، وبطارية سعتها 5150 مللي أمبير، تدّعي شركة Vivo أنها تدوم حتى أربع سنوات.

يأتي الهاتف الذكي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، مع إمكانية توسيع الذاكرة الافتراضية لزيادة إجمالي الذاكرة المتاحة إلى 8 جيجابايت. لا تتضمن التسريبات أي معلومات حول شريحة المعالج، ولكن سبق رصده بمعالج Unisoc T606 في قاعدة بيانات Google Play Console.

مواصفات وميزات هاتف Vivo Y05e



يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.

يتميز الهاتف أيضاً بتصنيف IP64 لمقاومة الغبار والماء، و تشمل التفاصيل الأخرى المؤكدة دعم شريحتي Nano SIM، وواي فاي، وبلوتوث، ومنفذ USB-C، ومنفذ صوت 3.5 ملم، وهيكل بأبعاد 167.3 × 76.95 ملم، ووزن 199 جراماً.

سعر وتوافر هاتف Vivo Y05e

قد تم طرح هاتف Vivo Y05e للبيع بذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت وسعة تخزين 64 جيجابايت. يبلغ سعر الهاتف حوالي 150 دولارًا أمريكيًا)