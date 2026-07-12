فريق بهندسة عين شمس يحصد المركز الثالث عالميا بمسابقة توربينات الرياح الصغيرة بهولندا

أكد الدكتور عادل الصباغ، أستاذ الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة عين شمس والمشرف على فريق "ASU Wind"، أن حصول الفريق على المركز الثالث في مسابقة توربينات الرياح الصغيرة بهولندا جاء ثمرة عمل متواصل على مدار نحو تسع سنوات، مشيراً إلى أن الطلاب يطورون أفكاراً جديدة كل عام، وأن الفريق اعتمد هذا العام على تقنية حديثة لتصنيع ريش توربينات الرياح "RTM"، مستفيداً من توافر التجهيزات اللازمة داخل جامعة عين شمس، وهو ما حظي بتقدير لجنة التحكيم وأثبت كفاءة عالية بين 14 جامعة عالمية.

وأوضح الصباغ، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المسابقة، التي انطلقت في هولندا قبل نحو 14 عاماً، كانت تقتصر في بدايتها على الجامعات الأوروبية، قبل أن تصبح منافسة عالمية، لافتاً إلى أن فريق جامعة عين شمس كان أول فريق يشارك فيها من خارج أوروبا.

وأضاف أن المسابقة تتيح للطلاب فرصة ابتكار وتصنيع توربينات الرياح واختبارها داخل معمل متخصص بجامعة دلفت الهولندية، وفق مواصفات هندسية محددة، على أن يتم تقييم الأداء وفق أعلى كفاءة لإنتاج الطاقة.