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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع فتاة إثر سقوطها من قطار أمام محطة الخزان في البحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
ساندي رضا
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شهدت محطة قطار الخزان التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، حادثا أسفر عن مصرع فتاة عشرينية في الحال، إثر سقوطها من قطار خلال تحركه أمام رصيف المحطة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة الرحمانية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط فتاة من أحد القطارات المارة بمحطة الخزان بدائرة المركز، ما أدى إلى مصرعها على الفور.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ بشكل فوري.

وبالفحص والمعاينة، تبين أن الضحية فتاة تبلغ من العمر 27 عاما وتقيم بمركز الرحمانية، حيث تبين أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها جراء السقوط لتتحول إلى جثة هامدة.

ودفع مرفق إسعاف البحيرة بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل جثمان المتوفاة إلى مشرحة مستشفى الرحمانية المركزي، وتم وضع الجثة داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من التحقيقات واستخراج تصاريح الدفن اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على الأسباب الكاملة وراء سقوط الفتاة وملابسات الحادث.

البحيرة محافظة البحيرة حادث تصادم

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