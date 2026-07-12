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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاشة بالخلف والأمام.. Acer تفاجئ الجميع بهاتفها الجديد Sospiro A15

هاتف ايسر
هاتف ايسر
لمياء الياسين
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أطلقت شركة Acer هاتفين ذكيين العام الماضي، لكنها التزمت الصمت منذ ذلك الحين. والآن، كشفت Acer Mobile LATAM عن هاتف Acer Sospiro A15 الجديد، الذي يتميز بتصميم فريد بشاشة مزدوجة، ونظام Android 16، وكاميرا خلفية بدقة 64 ميجابكسل. 

مواصفات وميزات هاتف Acer Sospiro A15

يتميز جهاز Acer Sospiro A15 بشاشة IPS عالية الدقة مقاس 6.67 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز ونتوء على شكل قطرة ماء.

 أما أبرز ما يميز الجهاز فهو شاشة TFT الخلفية مقاس 1.88 بوصة، والتي تعرض الإشعارات وعناصر التحكم في الموسيقى، كما تعمل كشاشة عرض لالتقاط صور السيلفي بالكاميرا الرئيسية.
يعمل الهاتف الذكي بمعالج Unisoc T615 ، مما يعني أنه لا يدعم تقنية الجيل الخامس 5G. ويأتي هذا المعالج مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعتها 128 جيجابايت. كما يدعم الهاتف توسيع ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية حتى 14 جيجابايت بإضافة 8 جيجابايت من مساحة التخزين غير المستخدمة، بينما يمكن توسيع سعة التخزين الداخلية حتى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD. ويعمل الجهاز بنظام Android 16، ويحتوي على بطارية سعتها 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 18 واط.

هاتف أيسر سوسبيرو A15
 

هاتف أيسر سوسبيرو A15
 

يأتي هاتف Acer Sospiro A15 مزودًا بنظام كاميرا خلفية مزدوجة بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 64 ميجابكسل مع فلاش LED. 

أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 16 ميجابكسل مع فلاش خاص بها. وبفضل الشاشة الخلفية، يمكن للمستخدمين التقاط صور سيلفي بجودة أعلى باستخدام الكاميرا الخلفية الرئيسية.

تشمل ميزات الاتصال شبكة واي فاي ثنائية النطاق، وبلوتوث 5.0، وتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتقنية VoLTE، وتقنية ViLTE، وراديو FM، ومنفذ USB من النوع C، ومنفذ سماعة رأس 3.5 ملم. يتميز الهاتف بتصنيف IP64 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، ويدعم كلاً من بصمة الإصبع المثبتة على الجانب وفتح القفل بالوجه.

سعر وتوافر هاتف Acer Sospiro A15
 

أدرجت شركة Acer Mobile LATAM هاتف Sospiro A15 على موقعها الرسمي، مؤكدةً بذلك طرحه في أسواق مختارة في أمريكا اللاتينية، بما فيها المكسيك. إلا أن الشركة لم تكشف بعد عن سعره أو موعد طرحه في الأسواق. ويُعرض الهاتف بلونين: البرتقالي الزاهي والأزرق العميق.

هاتف Acer Sospiro A15 شركة Acer جهاز Acer Sospiro A15 ذاكرة وصول عشوائي مساحة التخزين بطاقة microSD

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