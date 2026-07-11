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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

22 يوليو.. سامسونج تطلق جيلها الجديد من الهواتف القابلة للطي لعام 2026

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلنت شركة سامسونج الإلكترونية الكورية رسمياً عن الموعد المرتقب للكشف عن أحدث إبداعاتها في عالم الهواتف الذكية ذات الشاشات المرنة. 

وأكد البيان الصادر عن العملاق الآسيوي اليوم لعام 2026، اختيار يوم 22 يوليو الجاري لتنظيم الحدث العالمي الكبير، مستهدفة الكشف عن الجيل الجديد من عتادها المتطور صامتاً ومن قلب غرف التطوير الفيزيائي لحسم صدارة الأسواق الدولية قبل نهاية الصيف.

تفكيك العتاد البصري 

تستهدف المعمارية الهندسية للهواتف المطوية القادمة سحق عيوب التصميم السابقة وتقديم لوحات عرض بالغة النقاء والمقاومة. 

وتمنح التسريبات اللوجستية المرافقة للإعلان لعام 2026 أدلة قاطعة على أن الألواح المرنة الجديدة ستقدم تحسيناً واجهياً في تقليص عمق التجعد الأوسط بنسبة كفاءة بلغت 100%، مما يتيح للمستهلكين تسييل واستعراض المحتوى البصري المعقد بمرونة تامة تلبي متطلبات الاستخدام الكثيف ودون أي ارتباك في دفق الألوان.

بروتوكولات معالجة النواة  

تمنح سامسونج اللوحة الأم لهواتفها المنتظرة رقع سوفت وير معاصرة تتكامل مع رقاقات المعالجة العصبية المستحدثة لتنظيم الفولتية. 

وحرص مبرمجو الشفرات النواتية على تهيئة أكواد نظام تتولى أتمتة التحكم في معدلات التحديث التكيفية في أجزاء من الثانية، مما يحمي المعالج المركزي للمحمول من السخونة المفرطة اللحظية أثناء عمليات التقسيم الواجهي وتشغيل الألعاب الثقيلة، ويصون كفاءة خلايا الطاقة عتادياً من النزيف الحراري.

ترقب استهلاكي حاد 

تفتح الكواليس اللوجستية لموعد الإطلاق الرسمي في 22 يوليو آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها سوق المحمول وموزعو التجزئة في مصر لعام 2026.

ويرى خبراء البرمجيات محلياً أن الترقيات العتادية المنتظرة تمثل حلًا عبقرياً ومنظماً تترقبه فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر، والذين يربطون إدارة وتسييل مشاريعهم الرقمية وحملاتهم بالأسواق المحلية بقوة واستقرار السوفت وير وثبات العتاد وبدون أي تعقيد واجهي.

سامسونج سوفت وير شركة سامسونج

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